„Přijeli jsme sem na výlet v prvním poločase. Domácí běhali, my jsme stáli. S úrovní krajského přeboru to nemělo nic společného. Byli jsme trapní a celá naše hra byla trapná,“ zlobil se hostující trenér Lubomír Keluc.

Po půl hodině hry pak z nenápadné akce udeřil domácí Tatran. Kvapil na levé straně ocentroval přes bránícího hráče a Bohanos na zadní tyči uklidil míč do sítě. Outsider vedl.

„Dostaneme branku, když našich pět hráčů stojí na malém vápně a nejsou schopni odvrátit míč,“ kroutil hlavou Keluc.

Ohlasy z KP: Medlov bojuje o top trojku, Bohuňovice jsou zachráněné

Naštěstí pro něj Kostelec dokázal ještě čtyři minuty před přestávkou vyrovnat, když se po brejku prosadil Jan Skalník. Ten trefil brankáře Kamische do hlavy, ale míč se přesto dokutálel za brankovou čáru.

„Měli jsme tam ještě pěknou standardní situaci místo toho, abychom ji proměnili, jak jsme ji cvičili, tak jsme potom udělali chybu v rozehrávce a darovali Kostelci vyrovnání. Bylo to klíčové, protože kdyby nedokázali do přestávky vyrovnat, tak věřím, že bychom vítězství udrželi,“ myslí si domácí trenér Ladislav Gallo.

„Vyrovnání jsme si nezasloužili, domácí měli o poločase vést. Museli jsme si v kabině něco říct, protože mi celkově vadí přístup hráčů,“ sdělil Keluc.

Zdroj: Michal Muzikant

Ve druhé půli měl Kostelec více ze hry a vytvořil si také nějaké šance na otočení skóre. Jenže proti byl brankář Kamisch nebo míč proletěl těsně kolem jeho tyče.

„Měli jsme dvě stoprocentní příležitosti. Místo, abychom je dohráli kvalitně do prázdné, tak jsme byli chrti a zakončili je naivně, alibisticky, což je zase špatně,“ pokračoval v kritice hostující kouč.

Litovel tak díky bodu za remízu 1:1 zase poodskočila poslednímu Lutín, který už v sobotu dopoledne prohrál s Mohelnicí 0:2, na rozdíl dvou bodů a v boji o záchranu stále žije.

„Před zápasem bych bod bral, ale myslím si, že jsme možná tentokrát i dva ztratili. Nechci tím říct, že bychom Kostelec přehráli, to bych lhal. Ale bojovali jsme, dřeli a za to si kluci výhru zasloužili. Soupeř byl rychlý a šikovný, takže bych byl blázen, kdybych nakonec bod proti druhému týmu tabulky nebral. V kabině padlo i to, že Lutín prohrál, pro nás je to dobře, ale soustředili jsme se na sebe, aby z toho měli i naši fanoušci radost,“ říkal Gallo.

FOTO+VIDEO: Konice padla v Rapotíně, přesto oba celky slaví záchranu

Naopak Kostelec ztratil v boji o celkové prvenství a Jeseník může slavit pokud v neděli odpoledne vyhraje ve Velkých Losinách.

„Je to pro nás obrovská ztráta. Ale nebylo to podceněním. Je to prostě charakter tohoto mužstva, které není schopné hrát do plných a udělat něco navíc, abychom takového soupeře přejeli. Přitom je naše povinnost mu dát čtyři branky. Je to i moje chyba, že jsem v první půli nevyházel čtyři pět hráčů,“ mluvil ještě k utkání Keluc.

„Pokud to Jeseník zvládne, tak mu gratuluji. Narovinu musím říct, že si první místo zaslouží. Celou sezonu předvádí stabilizované výkony. Je mnohem hernější než my, myslím, že je v soutěži více hernějších týmů a my jsme druzí, protože dokážeme využívat příležitosti,“ uzavřel Keluc.

Litovel ještě čekají zápasy v Konici a s Želatovicemi, zároveň musí fandit na dálku HFK Olomouc, aby se zachránil v divizi. Kostelec uzavře sezonu dvěma domácími zápasy s Lipovou a Bohuňovicemi.

Tatran Litovel - Kostelec na Hané 1:1 (1:1)

Branky: 34. Bohanos - 41. Skalník.

Rozhodčí: Votava - Kundrát, Hausnerová. ŽK: Kučera - Preisler. Diváci: 70.

Litovel: Kamisch - Pěček (85. Fidler), Jindra, Miklánek, Kvapil, Bohanos, Kučera, Dragon, Tomanec (90. Tomášek), Smrček, Peč (62. Laža). Trenér: Ladislav Gallo.

Kostelec: Vítek - Kořenovský (83. Pavlíček), D. Škrabal (30. Holoubek), Grulich, Hruban, Lužný, Preisler, Skalník, M. Škrabal, Fajstl, Ondroušek. Trenér: Lubomír Keluc.