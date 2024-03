Hned na úvod jara se v Olešnici u Bouzova odehrál šlágr A skupiny olomoucké I. A třídy. Domácí lídr tabulky a největší favorit na postup do krajského přeboru zde přivítal asi největší překvapení podzimu - nováčka z Bernartic, který byl až do posledního podzimního kola druhý a až pak těsně klesnul na třetí příčku. Posílení domácí ale žádné drama nepřipustili a svého soupeře z Jesenicka sestřelili nekompromisní náloží šesti branek. Sami pak inkasovali až v úplném závěru.

Gól Petra Heinze z nepřímého kopu na 3:0 | Video: Deník/David Kubatík

Velká část prvního poločasu se odehrávala na obranné polovině hostů a podle toho se odvíjelo i skóre. Hned ve druhé minutě jej otevřel Petr Heinz, deset minut před poločasovou přestávkou zvýšil na 2:0 Petr Čikl a zdálo se, že se oba celky odeberou do kabin za stavu 2:0.

„Chtěli jsme bránit, ale to zkrátka není naše hra. Dostali jsme rychlou branku, dalších patnáct minut jsme se ještě snažili s nimi hrát, ale přišlo pár žlutých a i své nasazení jsme už museli trochu omezit. Prostě jsme na soupeře neměli. Olešnice hrála lépe než na podzim. A to po všech herních stránkách," mrzelo po zápase bernartického kouče Ondreje Žigu.

Potom ale přišel nastavený čas a po neslušném očastování rozhodčího Sloty bernartickým gólmanem Bašným odpískal zmíněný arbitr nepřímý kop z hranice malého vápna. A ač se všichni oranžoví naskládali na brankovou čáru, druhému gólu Petra Heinze nezabránili.

„Probírali jsme to v kabině a Vojta se přiznal. Špatně vyrazil míč, sám pro sebe si řekl ‚Ku..a', dostal žlutou a už to začalo. Dostali jsme naráz další čtyři žluté a to v podstatě rozhodlo. Už jsme si museli dávat pozor, protože nás čeká důležitý domácí souboj s Plumlovem," vyjádřil se Žiga k situaci, která mezi některými fanoušky vyvolala poměrně ostré reakce.

Po změně stran už pak hřiště patřilo jednoznačně domácím. I přesto, že hráli proti někdy až šílenému větru, jejich dominance nepolevovala a postupně se trefili Milan Olejník, Petr Čikl a Jiří Kvapil. V samotném závěru pak bernartickou prohru alespoň lehce zmírnil nejlepší střelec soutěže Petr Kutal.

„Rozhodlo naše nasazení. Hráči se chtěli ukázat z té nejlepší stránky. Navíc máme skutečnou kvalitu, dostáváme se do šancí a ty pak i celkem často proměňujeme. Mimo těch šesti gólů jsme totiž měli i mnoho dalších šancí," byl po zápase spokojený nový bernartický lodivod Alexander Bokij.

Olešnice tak stále neporažená zůstává s 38 body ze 42 možných na čele a může se zdát, že její cesta za postupem je už nyní pohodlně umetená. Bokij si tohle ale ani omylem nepřipouští. „Nesmíme nic podcenit. Čeká nás ještě hodně utkání. A já chci, aby byla hra v každém z nich dle mých představ. Čerpáme také z práce trenéra Jáněho, na jehož práci budu chtít navázat," říká. V příštím kole pak jeho svěřence čeká, znovu doma, předposlední Bludov.

Oproti tomu Bernartice zůstávají na 29 bodech a klesly na místo čtvrté a jak už zaznělo, přivítají doma pátý Plumlov, který na ně ztrácí sedm bodů. „Budeme se muset připravit hlavně psychicky, protože zimní přípravu jsme měli dobrou. Hodit to prostě za hlavu a soustředit se už jenom na to utkání. Klukům plně věřím," uzavřel Ondrej Žiga.

1. FC Olešnice - TJ Sokol Bernartice 6:1 (3:0)

Branky: 2. a 46. P. Heinz, 35. a 69. P. Čikl, 68. Olejník, 85. J. Kvapil - 87. Kutal.

Rozhodčí: Slota - Petr, Borovička. ŽK: Malínek - Bašný, Šebesta, Kaleja, Planý, P. Červeňák. Diváci: 112.

Olešnice: Snášel - Kopa, Olejník, L. Heinz, P. Heinz, Kocourek, Kolomazník (46. Novotný), Šichor (82. Malínek), Zapletal (59. M. Kvapil), D. Čikl (59. Indra), P. Čikl (79. J. Kvapil). Trenér: Alexander Bokij.

Bernartice: Bašný - Šebesta, O. Žiga (79. Dubovan), Kaleja, S. Planý, D. Planý, P. Červeňák, M. Červeňák (64. R. Žiga), D. Žiga (Samolej), Kutal, Mohapl. Trenér: Ondrej Žiga.