Fotbalisté Olešnice to dokázali a po sezoně, ve které ještě ani jednou neprohráli, si čtyři kola před koncem zajistili postup do krajského přeboru. Oslavy si ale nechali až na domácí hřiště, na kterém v neděli hostili druhý celek tabulky z Paseky. Bujaré oslavy před vlastními fanoušky se jim navíc podařilo umocnit dalším vítězstvím v poměru 3:1.

Oslavy olešnického postupu do krajského přeboru | Video: Deník/David Kubatík

„Měli jsme obavy, zda dáme dohromady celý manšaft, protože jsme měli hodně zraněných. Kluci k tomu ale přistoupili velice solidně, dali se dohromady a odehráli zápas stejně jako každý jiný. Využili jsme také standardky, což bylo dost důležité," říkal po zápase a následných bujarých oslavách olešnický trenér Alexandr Bokij.

V prvním poločase poslal domácí do vedení už po osmi minutách Tomáš Indra a dodal tak svému celku na kopačky potřebný klid. To pak bylo určující i pro další minuty, kdy už se sice již jasně postupující borci brankově neprosazovali, hra se odvíjela v jejich režii. A v závěru se jim to přece jen do skóre promítnout podařilo. V 75. minutě totiž přidal druhý gól Petr Heinz a v 83. dodal pojistku Filip Sasák. Paseka už pak pouze v 89. minutě snížila zásluhou svého hrajícího kouče Petra Vojtáška.

„Olešnice je silná a my se celé jaro potýkáme se zimním odchodem čtyř hráčů. Stále jsme ale schopni bojovat o druhý flek a to je na úroveň naší obce vynikající počin. Domácí jsme chtěli porazit a trošku jim narušit ty jejich oslavy. Ukázali ale svou kvalitu a zkušenost a mohu říct, že jsme to uhráli se ctí," řekl jediný pasecký střelec tohoto zápasu.

Po finálním hvizdu sudího Víta se tak mohly naplno rozjet oslavy, při kterých nechyběla speciální mistrovská trička, šampaňské, modré a bíle dýmovnice a společné focení s pohárem.

„Když vidím tu radost diváků a hlavně hráčů, kteří postoupili do vyšší soutěže, tak to jsou super pocity. Kvality mužstva jsem viděl už v prvním tréninku poté, co jsem tady přišel v zimě. Teď jenom doufám, že budou všichni zdraví a připraví se pořádně na finále krajského poháru," uzavřel Alexandr Bokij a připomněl i středeční zápas, který jeho svěřenci odehrají proti Čechovicím na olomouckém Andrově stadionu.

Nemalou radost pak měl i největší klubový sponzor a olešnický patriot Bohumil Charvát, na kterém bylo po celý zápas vidět, že nyní si už hru jen užívá: „Je to velký úspěch, na který jsme tady čekali rovných pět let. Dvakrát nám to těsně uteklo. Jednou s Rapotínem, jednou s Konicemi, jednou nám do toho vstoupil covid a teď je to konečně tady. Je za tím vynikající práce kluků, kteří chtěli něco dokázat a věřím, že i v krajském přeboru budeme hrát důstojnou roli. Rozhodně jsem si ale nemyslel, že to bude až tak jednoznačné," uvedl.

1. FC Olešnice - SK Paseka 3:1 (1:0)

Branky: 8. Indra, 75.P. Heinz, 83. Sasák - 89. Vojtášek.

Rozhodčí: Vít - Aberle, Svoboda. ŽK: Juráš, Indra - Piruch. Diváci: 200.

Olešnice: Snášel - Kopa, D. Čikl, P. Heinz, Malínek (82. Sasák), Kocourek, M. Kvapil (82. P. Čikl), L. Heinz (46. D. Zapletal), Juráš, J. Kvapil (75. R. Zapletal) Indra (75. Šichor). Trenér: Alexandr Bokij.

Paseka: Masařík - Iša, Vojtášek, Piruch, Geier, Krejčí (53. Toman), Kučera, Píšek (80. Gajdoš), Boxan, Martinák, K. Mako. Hrající trenér: Petr Vojtášek.