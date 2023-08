Zajímavý zápas se odehrál v rámci 3. kola olomouckého krajského přeboru na půdě Dolan. Přijel zde totiž nováček soutěže z Bělotína a děly se věci. První poločas totiž suverénně ovládli domácí, kteří si vybudovali dvoubrankové vedení, v tom druhém zase měli navrch hosté a ono vedení bylo pryč.

Momenty zápasu Dolany - Bělotín | Video: Deník/David Kubatík

„Pro nás to bylo náročné. Jeli jsme tady bez čtyř hráčů základní sestavy a věděli jsme také, že Dolany posílily a tudíž to nebude nic jednoduchého," začal své pozápasové hodnocení bělotínský kouč Jan Březík.

Zatímco v Dolanech a přilehlém okolí panovalo až opravdu extrémní tropické vedro, na hřišti v první půli vládli jasně hráči domácích. Nováček soutěže z Bělotína si často nevěděl rady s jejich rychlými průniky vpřed a gólman Kňura měl plné ruce práce. I tak ale dvakrát inkasoval, když se o obě branky postaral v 11. a 28. minutě dolanský kapitán Aleš Foukal. V nastaveném čase se pak hosté dožadovali penalty, sudí Vít ale nakonec situaci vyřešil žlutou kartou pro bělotínského Jemelku. Za stavu 2:0 se tak šlo i do šaten.

„Bylo vidět, že nás první gól trošku rozhodil. Byly tam ale i situace, které mě vyloženě vytočily. O poločase jsem tedy v šatně udělal trochu vítr a jsem rád, že pak šli kluci na morál a nakonec si to vydřeli," pokračoval Březík.

Druhý poločas byl od toho prvního diametrálně odlišný. Bělotín brzy po jeho začátku převzal iniciativu a už po šesti minutách hry snížil na rozdíl jediné branky Patrik Sencovici. Postupem času pak hosté začali stále více utahovat šrouby a v 86. minutě vyrovnal na konečných 2:2 čerstvě vystřídaný Dominik Hýža.

Měli jsme mít dvě penalty, zlobil se Matějka. Hranice padly brankami v nastavení

„Musím říct, že se jednalo o zápas dvou různých poločasů. V tom prvním jsme dali hezké góly a měli jsme i více ze hry. I kombinačně jsme na tom byli solidně. V tom druhém ale přišlo na hřiště úplně jiné mužstvo, zbytečně jsme ztráceli míče, soupeř vycítil šanci a dostal nás pod tlak. Remíza je tudíž asi zasloužená," ohodnotil zápas ze svého pohledu i domácí lodivod Vojtěch Pospíšil.

Oba celky si tak nakonec po zásluze rozdělily po bodu a i v tabulce jsou na tom naprosto totožně. Ze dvou zápasů totiž mají čtyři nasbírané body a skóre 4:2.

„My jsme do kraje chtěli už dlouho a věřím, že nám to tady bude sedět více. Ta soutěž je mnohem fotbalovější, kdežto I. A třída je mnohem více o dobývání. Navíc jsme díky postupu navázali i spolupráci s Hranicemi, které nám daly tři dorostence. Ambice pak máme takové, že hlavně nechceme spadnout. Se začátkem soutěže jsme ale zatím spokojeni," zhodnotil ještě Jan Březík dosavadní fungování jeho celku v krajském přeboru, do kterého postoupil teprve před touto sezonou.

FC Dolany - TJ Sokol Bělotín 2:2 (2:0)

Branky: 11. a 28. Foukal - 51. Sencovici, 86. Hýža.

Rozhodčí: Vít - Ondráček, Pekárek. ŽK: Doseděl - Hanák, Stryk. Diváci: 100.

Dolany: Heda - Kubeček, Foukal (80. Pírek), Kaluža, Grossmann (86. Kročil), Sedláček, Seibert, Kudýn, Korec, Doubrava, Doseděl. Trenér: Vojtěch Pospíšil.

Bělotín: Kňura - Král, Šustal, Sencovici, Vrána, Hanák, Vybíral, Jemelka (72. Pobořil), Stryk (79. Hýža), Helešic (35. Lhotský), Marek. Trenér: Jan Březík.