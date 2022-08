FOTO: Velká Bystřice má první výhru v I. A třídě. Novosadští si stěžují na sudí

Fotbalisté Velké Bystřice si svou premiéru v I. A třídě odbyli na hřišti Nových Sadů, kde se střetli s tamním B-týmem. A nutno říct, že to byla premiéra nadmíru vydařená. Dvacet minut před koncem se díky střídajícímu Kolečkářovi dostali do vedení a nakonec se mohli radovat po vítězství 3:1. Domácí trenér si však také stěžoval na výkon rozhodčích, který měl dle jeho mínění poslat hosty už v první půli do deseti.

I. A třída, skupina B: Nové Sady B - Velká Bystřice | Foto: Deník/David Kubatík