Již dávno jistě sestupující Litovel přivítala v rámci posledního kola na svém hřišti celek Rapotína a žádné překvapení se zde nekonalo. Hosté si odvezli poměrně zasloužené vítězství v poměru 2:0 a domácím tak po třiceti odehraných kolech zůstalo na jejich kontě pouhých patnáct bodů. Jedno specifikum však tento zápas přece jen měl. V brance domácích se totiž představil již 59letý Jiří Zmund, který i přes svůj věk a mnohaletou absenci ve velké bráně nepředvedl vůbec špatný výkon.

Děkovačka rapotínských fotbalistů po výhře v Litovli | Video: Deník/David Kubatík

„Prohráli jsme dnes po individuálních chybách a na střely, které po nich přišly, gólman prostě neměl šanci. Spolu s Jirkou jsme kdysi začínali hrát asi ve dvaceti a pak jsme se několikrát představili ve stejném týmu, anebo jako soupeři. Teď jsme chtěli tuto myšlenku oživit a protože jsme žádného volného brankáře neměli , Jirka nám pomohl," popisoval po skončení zápasu tento neobvyklý tah nyní už končící trenér Litovle Petr Uvízl.

Hosté z Šumperska se ujali vedení po trefě Filipa Kmínka, který se na Zmunda vydal sám a chladnokrevně zakončil. V prvním poločase pak už žádný další vzruch nepřišel, a tak se šlo do šaten za jejich těsného vedení. Ač si pak po přestávce Tatran dokázal vytvořit lehkou herní převahu, tak z něj vyrovnání nevytěžil a Jiskra trestala podruhé. Nechytatelnou ranou zpoza vápna se prezentoval Jiří Ševčík.

Litovelští tak na jaře nezvítězili ani jednou a během těchto patnácti zápasů si připsali pouhých pět bodů. I s podzimem jich mají na svém kontě dohromady patnáct a svou poslední výhru datují k sedmému říjnu loňského roku. Poprvé od sezony 2017/2018 si tak zahrají šestou nejvyšší soutěž - I. A třídu.

„Musí se to tady trochu oživit novými hráči, protože ten kádr je prostě slabý. Hodně lidí je různě na školách, v práci a přístup celkově není takový, jaký by měl být. Nejlepší je to se staršími hráči a také mladými dorostenci, kteří mohou chodit pravidelně. Když nám ale chodí na tréninky šest, sedm lidí, tak to je prostě málo," pokračoval Uvízl.

„Vím, že už něco podepsáno máme a ještě nějací další hráči by také měli přijít. Důležité teď, alespoň za mě, bude nikam nespěchat a počkat, až se nový tým pořádně sehraje a jeho hra začne mít hlavu a patu. Pak se bude zase moci mluvit o útoku na postup zpět. Věřím, že se to zdaří co nejdříve," dodal ještě úplně na závěr končící kouč.

Rapotín pak poskočil na šesté místo a po víkendových dohrávkách skončí nejhůře osmý. S přehledem se tak vyhnul sestupu, který letos postihne čtyři až pět posledních celků.

Zdroj: Deník/David Kubatík

TJ Tatran Litovel - TJ Jiskra Rapotín 0:2 (0:1)

Branky: 32. Kmínek, 60. Ševčík.

Rozhodčí: Winkler - Bašný, Mašek. ŽK: Jindra, Dragon - Drozd, Viktořík. Diváci: 56.

Litovel: Zmund - Kučera (53. Laža), Jindra, Šlégl (24. Vaca), Dragon, Bohanos, Fidler, Příkopa, Hrazdil, Kvapil, Bednář. Trenér: Petr Uvízl.

Rapotín: Strnad, Machalický, Jecu (82. Šabo), Ševčík, Šmirják (61. Hudec), Drozd, Draňa, Kmínek (61. Viktořík), Ostrák, Svoboda, Vyhnánek (75. Charvát). Trenér: Milan Stratil.