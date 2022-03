„Rýmařov byl kvalitní soupeř a dvakrát nás potrestal. Museli jsme si v kabině něco říct a druhá půle byla z naší strany velice dobrá, takhle bych si představoval, abychom hráli i v soutěži,“ hodnotil trenér Šternberka Ivo Lošťák.

A asi se mu nemůže nikdo divit. Jeho svěřenci totiž ve druhé půli předvedli proti týmu z vyšší soutěže nečekaný obrat. Po brankách Hustého, Lošťáka a Juřátka zvítězili 3:2.

„Obratu si ceníme, protože si kluci ověřili, že žádný výsledek není ztracený a také obráceně, že když vedeme my, tak nikdy není vyhráno a hraje se do devadesáté minuty,“ řekl kouč.

V přípravě tak za sebou mají samé dobré výsledky. „Je potřeba to přenést do mistráků, důležitý bude začátek. Je teď na mně, abych udržel hráče v herní pohodě a neusnuli na vavřínech. Věřím ale, že nám to nehrozí, protože jsme zkvalitnili a doplnili kádr, ve kterém je zdravá konkurence a každý chce přesvědčit, že patří do základní jedenáctky,“ doufá Lošťák.

Úvodní duel jarní části krajského přeboru odehrají šternberští před svými fanoušky už tuto sobotu v 15 hodin proti Rapotínu. „Dá se říct, že jsme naladěni jak nejlépe to jde. S přípravou jsem spokojený,“ potvrdil Lošťák.

Novinka na dresech

O víkendu také vyběhnou domácí fotbalisté na trávník v nových dresech. Barvy žlutá s modrou zůstanou stejné, ale pro diváky bude lehčí orientace, protože na zádech bude mít Šternberk jmenovky.

„Domluvili jsme se s vedením, kluci si něco přispěli a klub jim vyšel vstříc. Hráčům potom dresy zůstanou na památku,“ objasnil záměr Lošťák.

„Diváci je také lépe rozeznají a budou vědět, kdo hraje dobře a kdo špatně,“ usmíval se Lošťák.

Šternberk je v tabulce po podzimu první o tři body před Ústím a bude chtít konečně dokonat postup do divize. „Byli bychom rádi, kdyby dresy byly vítězné a postupové,“ uzavřel s úsměvem šternberský lodivod.

FK Šternberk - SK Jiskra Rýmářov 3:2 (0:2)

Branky: Hustý, Lošťák D., Juřátek - Navrátil, Kolísek.

Šternberk: Kopřiva- Koutek, Sekela, Kuba M., Juřátek- Kuba D., Hustý, Samek, Odstrčil- Tögel, Pazdera. Střídali: Gábor, Lošťák D. Trenér: Ivo Lošťák.

Rýmařov: Kameník (60. Baroš) – Procházka, K. Kocúr, Kolísek (45. D. Furik), Hleba (60. Tihelka) – M. Furik, J. Furik, Konečný (85. Hradil), J. Kocúr – Navrátil, Jeřábek. Trenér: Milan Furik.

