Šlágr nejen osmého kola, ale i celé B skupiny olomoucké I. A třídy, se odehrál v sobotu na trávníku Chválkovic. Domácí, za které nastupuje třeba Roman Hubník či Martin Vyskočil, se zde totiž v duelu dvou týmů, které ještě neztratily ani bod, střetli s Velkou Bystřicí, jejíž barvy hájí Martin Zifčák, Tomáš Mazouch či Vojtěch Schulmeister či Ladislav Onofrej. A jelikož se za domácí v tomto zápase trefil Pospíšil a za hosty zase Hornich, zůstávají obě party i nadále neporaženy a s bezpečným náskokem na ostatní pronásledovatele.

Po zápase Chválkovice - Velká Bystřice (23.9.2023) | Video: Deník/David Kubatík

„Bylo vidět, že je na hřišti hodně zkušených hráčů a nikdo nikomu nedal nic zadarmo. Utkání jako takové bych hodnotil jako ozdobu celé soutěže," říkal krátce po finálním hvizdu sudího Aberleho hrající kouč hostující Velké Bystřice a také bývalý dlouholetý hráč Sigmy Ladislav Onofrej.

Skóre tohoto zápasu se měnilo už po šestnácti minutách, kdy po centru zleva nedal brankáři Vodákovi ani tu nejmenší šanci zasáhnout Tomáš Pospíšil. Celkově měly Chvaletice v první půli herně navrch a vytvořily si poměrně velké množství brankových příležitostí. Proměnit už však nedokázaly žádnou další, a tak se šlo do šaten za jejich nejtěsnějšího možného vedení 1:0.

Toto skóre pak na elektronické tabuli vydrželo až do 73. minuty. Nejdříve se mohlo měnit po tutovce exligového Martina Vyskočila, který nevyužil samostatného úniku, aby se hned poté mohlo proměnit na straně hostů. O to se postaral David Hornich, který se v tomto ročníku trefil už podesáté. Žádné další branky se už 250 přítomných diváků na chválkovickém hřišti nedočkalo.

„Trochu jsme se v první půli hledali, v té druhé jsme to ale otočili a i díky Vojtovi Schulmeisterovi byli lehce silnější na míči. I fyzicky jsme měli navrch. Nakonec rozhodlo, že Vyskočil nedal tutovku a my krátce na to vyrovnali. Remíza je zasloužená," dodal ještě na účet zápasu Onofrej.

Velice podobný pohled na toto střetnutí měl i domácí lodivod Alexandr Bačík: „Myslím si, že na poměry I. A třídy se jednalo o nadstandardní utkání. Konečná remíza je pak dle mého názoru zasloužená. Kdyby dal za stavu 1:0 Martin Vyskočil druhý gól, když šel sám na bránu, asi bychom vyhráli. Ale bohužel," řekl.

Oba celky tak v rozehraném ročníku zůstávají neporaženy se shodnou bilancí šesti výher, jedné remízy a devatenácti bodů. Třetí Opatovice na tuto dvojici ztrácí šest bodů. Velkobystřičtí, kteří jsou díky skóre první, se v příštím kole představí doma právě proti nim, zatímco Chválkovice pojedou na hřiště dvanáctých Kralic na Hané.

SK Chválkovice - FK Velká Bystřice 1:1 (1:0)

Branky: 16. Pospíšil - 73. Hornich.

Rozhodčí: Aberle – Borovička, Běhal. ŽK: Zatloukal, Hubník, Toman, Vyskočil, Vališ, Pospíšil - Onofrej, Machynek. Diváci: 250.

Chválkovice: Zatloukal – Hubník, Výkrutík (70. Ciesarík), Kazár, Toman, Vyskočil (88. Riabec), Hrbáček, Vališ, Krieg, Bernatík, Pospíšil. Trenér: Alexandr Bačík.

Velká Bystřice: Vodák – Krumpolc, Spurný, Zifčák, Kolečkář, Hornich, Dvorský, Mazouch (56. Schulmeister), Onofrej, Machynek, Sehnal (86. Schmidt). Trenér: Ladislav Onofrej.