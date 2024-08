„Nedostali jsme se prostě vůbec do hry. Míče do vápna sice chodily, ale nebyl nikdo, kdo by je uklízel. Byli jsme u všeho pozdě, nedokázali jsme si přihrát a neklapalo nám nic. Dnes bylo prostě z naší strany všechno špatně," krčil po zápase rameny chválkovický kapitán Radek Výkrutík.

Bezbrankový stav platil až do 36. minuty, kdy otevřela skóre zápasu předsezonní kožušanská posila z Černovíru Marek Havelka. Stejný hráč potom hosty doklepnul i čtyři minuty po změně stran. „Ten brzký gól byl asi zlomovým momentem zápasu. V šatně jsme si řekli, že to otočíme, ale pak jsme prostě ‚umřeli,' litoval Výkrutík.

Od té doby už byla hra plně v režii domácích, kteří pomocí dlouhých míčů chodili do dalších stoprocentní šancí a gólman Zatloukal měl doopravdy co dělat. Všechno ale nezachránil. Už za dalších šest minut totiž přidal třetí míč do jeho sítě Radek Palaščák.

Dva góly pak ještě padly v závěru. Jiskřičku naděje vykřesl hostům v 85. minutě Marek Ondrejka, tu však v minutě 90. nekompromisně zasypal prachem Tomáš Řehák, který se na hřiště dostal až v 73. minutě.

„Zápas si myslím, že byl vyrovnaný a rozhodla jej první branka. Myslím, že kdyby Chválkovice vedly, tak by se to obracelo těžko. Když jsme ale dali další góly, tak už to klidně mohlo skončit i 5:0. Dohráli jsme to zkrátka už v klidu," popisoval sám šťastný střelec poslední branky.

Chválkovice jsou tak po dvou kolech s jedním bodem a skóre 3:6 na třináctém místě ze čtrnácti. Hůře na tom je už jen Plumlov, který dvakrát padl a nemá tedy ani bod. Kožušany jsou osmé se ziskem tří bodů, stejně jako dalších pět týmů rozmístěných od pátého do desátého místa.

„Když jsme šli do nové sezony, tak jsme samozřejmě nevěděli, jaké ty nové manšafty budou. V Bohuňovicích nám to trochu nevyšlo, do každého zápasu ale jdeme s tím, že chceme vyhrát. A je nám jedno, jestli jsou to Chválkovice nebo někdo slabší. Proto jsme do té soutěže i šli. Musím ale říct, že rozdíl v rychlosti i technice soupeřů je velký. S tím se ale musíme srovnat," uzavřel kožušanský Tomáš Řehák.

TJ Sokol Kožušany - SK Chválkovice 4:1 (1:0)

Branky: 36. a 49. Havelka, 55. Palaščák, 90. Řehák - 85. Ondrejka.

Rozhodčí: Chládek - Foral, Bahounek. ŽK: Vyroubal - Hubník, Vališ, Pospíšil. Diváci: 150.

Kožušany: Sedlář - Rozehnal, Géc, Herzán, Krátký (65. Hanousek), Havelka (89. Pustka), Fiala (73. Řehák), Stránský, Vyroubal (73. Rončák), Palaščák (65. Pučálka), Thomas.

Chválkovice: Zatloukal - Penc, Hubník, Výkrutík, Onderka (56. Kazár), Toman, Hrbáček, Vališ, Cieslarík (56. Ondrejka), Zubatý (64. Povýšil), Pospíšil (84. Kotek).