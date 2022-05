Už od začátku byli lepší favorité z Velké Bystřice. Jejich střely však málokdy našly správný cíl, a když už ano, byl připraven se svými skvělými zákroky gólman Martin Blaha.

A tak šli do vedení domácí. V 17. minutě po centru z pravé strany tečoval míč do sítě Zdeněk Zlámal. Od této chvíle se hra na nějakou dobu vyrovnala a těsné vedení Kožušan přetrvalo až do poločasové přestávky.

Po ní se už ale bystřická síla projevila i na skóre. Ve 47. minutě vyrovnal exligový Vojtěch Schulmeister, o tři minuty později poslal hosty do vedení a ten samý hráč za pouhou minutu skóroval na 3:1 a o dalších deset minut později zkompletoval hattrick a upravil na 4:1 pro svůj celek. V 67. minutě uzavřel gólový účet Velkobystřických kapitán Jakub Hrubý.

„Šlo vidět, že kluci byli trochu nervózní a dolehlo to na ně. O poločase jsme si ale řekli, že to musíme zklidnit, zpřesnit přihrávky a soustředit se na střelbu. To jsme také udělali a odrazilo se to i na skóre. " popisoval.

FOTO: Závod Terror na Beton Race 2022 závodníky terorizoval fyzicky i psychicky

Hosté pak už jenom snížili, když v 86. minutě proměnil nařízený pokutový kop Václav Stuchlík.

Velká Bystřice tak navýšila svůj náskok na Kožušany na šest bodů, tabulku však vedou pouze o čtyři. Na druhé místo se totiž probojovaly Slatinice.

„Určitě chceme postoupit. Všechno to ale vyplynulo časem. Před sezonou jsme nic takového neplánovali. Pak jsme si jenom řekli, že když už se nám tak daří, tak to dotáhneme do konce. Přispěla k tomu určitě i dobrá poohoda, která zde vládne. I na trénincích se scházíme ve slušném počtu. To je i důvod, proč se mi v tomto klubu líbí," uzavřel.

TJ Sokol Kožušany - FK Velká Bystřice 2:5 (1:0)

Branky: 17. Zlámal, 86. Stuchlík (pen.) - 47. Schulmeister, 50., 51. a 61, Hornich, 67. Hrubý. Rozhodčí: Trávníček, Vít, Zdražil. ŽK: Novotný (VB). ČK: L. Onofrej. Diváci: 700.

Kožušany: Blaha - Hykel (73. Vyvážil), Stránský, Krajčovič, Ďurina (73. Vyroubal), Boháček (53. Herzán), Soušek (33. Stuchlík), Rončák, D. Rozehnal, Zlámal, Thomas (73. Bezuhlyj). Trenér: David Rozehnal.

Velká Bystřice: Doležal - Novotný (69. Rada), Hornich (89. Hornich), Andrýsek (81. Zlámal), L. Onofrej, Koupil, L. P. Onofrej (81. Kališ), Schulmeister (69. Kroupa), Hrubý, Kolečkář, Pospíšil.Trenér: Ladislav Onofrej.