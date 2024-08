„Po vítězném začátku jsme ty body chtěli potvrdit doma. I já jsem se chtěl uvést vítězstvím. Chybělo nám ale hned pět hráčů, z toho všichni ofenzivní. Takže když se pro nás stav nevyvíjel příznivě, nešlo na to ani moc reagovat. I přesto jsme ale zápas mohli rozhodnout do 30. minuty. To se nám ale nepovedlo a pak už jsme se trápili. Soupeř pak byl daleko produktivnější," komentoval průběh zápasu nový hodolanský kouč Jiří Hovorka.

Onyščenko prostě umí zabrat

Ač tedy, jak poznamenal, měli ze začátku jeho svěřenci spoustu zajímavých šancí na vstřelení branky, byli to hosté z Bělkovic, kteří se ujali dvougólového vedení. O to se postaral dvěma přesnými trefami Ukrajinec Volodymyr Onyščenko, který se i v součtu s prvním kolem trefil už potřetí.

„Volodymyr je opravdu dobře motivovatelný. Vždy, když mu řeknete, že bude střídat, tak zabere a hned dá gól. Je to ale práce i ostatních hráčů. Navíc jsme s ním zapracovali v tom smyslu, že musí být součástí hry. Vysvětlili jsme mu, že se tím bude dostávat do více šancí, než když bude hrát jenom na sebe," říká trenér hostů Michal Sklenář.

Vysoká bělkovická kvalita

Ten si pak mnul ruce i nad tím, jak dobře jeho tým v současné době funguje. „Nasadili jsme všech šestnáct hráčů. Vidím, že má celý náš kádr vysokou kvalitu. To má za důsledek, že když prostřídáme, tak se tím neoslabíme, ale naopak. Chtěli jsme držet míč, tvořit hru, zbytečně neztrácet a chodit do rychlých protiútoků. A to se nám dařilo. Dost nás několikrát podržel i brankář Pospíšil.

Po třetím gólu bylo rozhodnuto

Hned po osmi minutách druhé půle dokázala hodolanská Sigma snížit zásluhou Zdeňka Krajce, více úspěchů, co se týče hry dopředu, už ale neoslavila. To se ale netýkalo hostů. Ti se totiž trefili ještě dvakrát v rozmezí 74. a 76. minuty. Mezi tři tyče se trefili střídající borci Vojtěch Paták s Lubošem Vlasákem.

„Do druhé půle jsme šli s tím, že to chceme zvrátit. To se nám nepovedlo a i vlivem horka síly ubývaly. Snížili jsme sice pěkným gólem, projevily se ale ty komplikace se sestavou, o kterých jsem mluvil. Po třetím gólu už bylo vlastně rozhodnuto," pokračoval 47letý hodolanský lodivod Hovorka.

Jde se dál

Bělkovice-Lašťany tak mají po dvou odehraných duelech na svém kontě čtyři body a zaujímají v tabulce soutěže druhé místo za zatím stoprocentními Radslavicemi. V příštím kole doma přivítají aktuálně dvanáctý Slavonín.

„Na jaře jsme s nimi prohráli a teď jim tedy budeme chtít oplatit stejnou mincí. Čekám, že budou spoléhat na rychlé brejky. My ale budeme chtít tvořit, hrát s pokorou a nakonec potěšit naše náročné fanoušky," vyjádřil se Sklenář k blížícímu se duelu.

Hodolany pak také čeká zápas doma, už druhý v řadě. Soupeřem jim bude Beňov, který má totožné tři body a zaostává za nimi na desátém místě pouze vlivem horšího skóre.

„Už musíme vyhrát, protože dva zápasy po sobě prostě doma prohrát nechcete. Už kvůli naším skvělým fanouškům. Už by měl nastoupit i Bob Zlámal, kterému se to kříží s jeho povinnostmi v televizi," uzavřel Jiří Hovorka.

FC Sigma Hodolany - SK Bělkovice-Lašťany 1:4 (0:2)

Branky: 53. Krajc - 15. a 26. Onyščenko, 74. Paták, 76. Vlasák.

Rozhodčí: Winkler - Bašný, Mašek. ŽK: Wenzel, Dočkal, Salajka, Nestrojil - T. Sklenář, Paták. Diváci: 250.

Hodolany: Zbořil - Krajc (84. Švancara), Charamza (75. Sedlák), Wenzel, Mráček, Hudec, Dočkal (84. Zemánek), Blažkovský, Zachar, Pavlica (31. Nestrojil), Salajka.

Bělkovice-Lašťany: Pospíšil - Gaťařík (46. Korec), Hložánka, Lang, Orlet (75. Vymětal), T. Sklenář, Vinkler (70. Vlasák), Onyščenko (64. Paták), Havlík, Rorčičák, Vlček (46. Novotný).