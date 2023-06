Olomoucký krajský fotbalový pohár už je minulostí. Finále proti sobě svedlo dva týmy z úplně jiných sfér krajského fotbalu. Na jedné straně totiž stál třetí celek krajského přeboru z Čechovic, na té druhé zase pátý tým přeboru okresního z Přáslavic. Konečný výsledek 3:0 pro hosty pak sice mluví jasně, tak jednoduché to ale čechovičtí zase neměli. K vidění byl zkrátka kvalitní bojovný výkon z obou stran se šťastným koncem pro jasného favorita.

Předávání olomouckého krajského poháru vítězům z Čechovic | Video: Deník/David Kubatík

„V první řadě jsem nesmírně rád, že jsme dokázali pohárovou poutí doplout do konce. Vyhráli jsme podle mého názoru zaslouženě. Musím ale říct, že se mi první poločas z naší strany nelíbil. Vůbec jsme nebyli v tempu. Věděli jsme, že domácí proti nám nebudou hrát otevřenou partii a i když jsme na to upozorňovali, tak jsme nedodržovali pokyny, které jsme si řekli. Hra byla pomalá a nepřesná. Bylo to spíš trápení,” říkal po zápase trenér čechovických vítězů Lukáš Koláček.

Úvodní poločas se nesl v duchu čechovické kombinace a přáslavické obrany. Hosté byli v podstatě naprostou většinu času u míče a svírali domácí borce v jejich šestnáctce, avšak skutečně nebezpečných šancí si kvůli pevné a téměř všudypřítomné obrany vytvořili pomálu. I tak se ale dočkali gólu. Ve čtrnácté minutě nachytal gólmana Čtvrtlíka svou pohotovou tečí Jiří Jašíček. Za těsného stavu 0:1 pro hosty se pak šlo i do kabin.

„Zápas se odvíjel tak, jak jsme předpokládali. Přijel tady soupeř hrající o několik tříd výše, takže jsme tušili, že bude hodně na míči a v mnoha situacích nás bude přehrávat. Naši kluci ale bojovali, za což jsem jim vděčný,“ načal své hodnocení i přáslavický kouč Patrik Drga.

Ze Švýcarska rovnou na hřiště. Klabačka se hecoval s kamarády a nasázel hattrick

Druhá půle pak začala poměrně zostra. Hned po rozehrávce se hosté vrhli do útoku a po několika sekundách se dočkali druhého gólu z kopačky Ondřeje Kadlece. Domácí v bílých dresech se ale rozhodli jen tak nevzdat a začali vyrážet do poměrně nebezpečných brejků. Dočkali se dokonce i míče v Hradečného síti. Gól však pro ofsajd nakonec platit nemohl. A tak inkasovali potřetí. V 72. minutě dorazil míč za Čtvrtlíkova záda znovu Kadlec. Výsledkem 3:0 pak zápas i skončil.

„Škoda gólu, který jsme dali z ofsajdu. Nezbývá mi ale nic jiného, než soupeři pogratulovat k poháru. Dnes jsme taktiku určili tak, že budeme hrát ze zajištěné obrany na jednoho útočníka a budeme spoléhat na rychlé brejky. A na to, že se občas ani nesejdeme v plném počtu na trénink musím říct, že kluci jeli fakt na krev a já jim nemohu než poděkovat. Alespoň jeden čestný gól by si zasloužili,“ pokračoval lodivod Přáslavic.

Čechovičtí hráči tak díky tomuto zaslouženému vítězství mohli nad hlavu zvednout pohár, který jim navíc zajistil i poprvé v historii klubu účast v předkole MOL Cupu.

Určický kouč Gottwald: Týmu jsem věřil, v kraji chceme plout v klidných vodách

„Na domácích bylo sympatické, že se stále snažili a bylo znát, že chtějí dát alespoň branku. Myslím si, že i fyzicky to zvládli velmi dobře a je třeba jim dát kredit. Já jsem hráčům říkal, že bych se chtěl pohárem rozloučit a je to pro mě takový dílčí vrchol. Druhý vrchol bude v neděli, kdy uděláme všechno pro co nejlepší umístění v přeboru. Poprvé se nám povedlo vyhrát okresní pohár, nyní je to krajský a já jsem za něj nesmírně rád,“ uzavřel Lukáš Koláček, který se s týmem kvůli svému pracovnímu vytížení příští týden rozloučí.

FK Přáslavice – TJ Sokol Čechovice 0:3 (0:1)

Branky: 15. Jašíček, 46. a 72. Kadlec.

Rozhodčí: Látal – Perutka, Slota. ŽK: Sivanič (PRA). Diváci: 260.

Přáslavice: Čtvrtlík – Šertler, Horák, Sivanič (55. Grulich), Havlas, Da. Novotný, Vodička (82. Lízal), Vavrys (70. Mikula), Žižka, Do. Novotný (82. Ondrys), Rubáček. Trenér: Patrik Drga.

Čechovice: Hradečný – Veselý, Walter, Studený, Šolín, Lakomý (77. Zatloukal), Kadlec (73. Zelina), Petržela (73. Luža), Novák, Jašíček, Haluza (84. Bílý). Trenér: Lukáš Koláček.