Páté, avšak v pořadí čtvrté, kolo I. A třídy, skupiny B s sebou přineslo i olomoucké derby a bratrský souboj trenérů v jednom. Při zápase béčka Nových Sadů a Slavonína se navíc příchozí diváci navíc nemuseli ani nudit, jelikož za dobu jeho trvání padlo rovných šest branek. Úspěšnější pak byli domácí, které vede starší z obou lodivodů.

Nové Sady B - Slavonín (3.9.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Řekl bych, že nás trenéry by měli platit zlatem, ke konci jsem z toho byl už úplně psychicky vyřízený," zavtipkoval na úvod svého pozápasového hodnocení kouč novosadského béčka Miroslav Lojka.

A jeho svěřenci začali zápas opravdu dobře. Už v šestnácté minutě totiž vedli 2:0 po přesných trefách Jana Šuby a Milana Novotného. Dvoubrankové vedení však do konce prvního poločasu neudrželi, když ve 44. minutě inkasovali z kopačky Pavla Pošusty.

„Odstartovali jsme to skvěle a po druhém gólu jsme měli zápas ve své režii. Potom jsme ale z toho tempa vlastními chybami vypadli a dostali gól do šatny. O přestávce jsem pak klukům vysvětloval, že musí začít hrát znovu tak, jako na začátku," pokračoval domácí trenér.

Jednobrankový rozdíl ve skóre pak trval až do 61. minuty, kdy svůj druhý gól v zápase přidal Šuba. O dalších devět minut později se svou troškou přispěl i Jan Šebora a o majiteli tří bodů začínalo být poměrně jasno. V minutě 79. sice snížil ze slavonínského pohledu na 2:4 taktéž svou druhou trefou Pošusta a hosté si potom vypracovali i další zajímavé pokusy, skóre se už ale nepohnulo.

FOTO: Jasná výhra a pak pyroshow. Novosadské mrzí jen těžké zranění Přikryla

„Dali jsme na 3:1 a nevyužili další vyložené šance. Nakonec jsme to ale zvládli. Máme mladý manšaft, do kterého jsme zapracovali spoustu dorostenců, kteří podávají skvělé výkony," pochválil své svěřence na závěr své řeči Miroslav Lojka.

Mnohem méně důvodů ke spokojenosti pak měl kouč Slavonína a zároveň i Lojkův mladší bratr Petr. „Narazili jsme na těžkého soupeře a v zadních řadách nám navíc chyběl kvalitní stoper, který byl ještě na dovolené. Máme také velice mladý manšaft. Sedm hráčů ze základu má do dvaceti let, což se v určitých momentech zápasu vždy projeví. První inkasovaný gól byl za mě zbytečný, když dva hráči Šubu neobsadili. Málo jsme se také tlačili do zakončení. Sady tak asi vyhrály zaslouženě," bral prohru v derby sportovně.

Novosadské béčko tak má na svém kontě po čtyřech zápasech sedm bodů, čímž svého soupeře dohnalo a díky lepšímu skóre dokonce i předehnalo. V tabulce mu patří aktuální třetí místo, Slavonín je pátý.

FK Nové Sady B - FK Slavonín 4:2 (2:1)

Branky: 9. a 61. Šuba, 16. Novotný, 70. Šebora - 44. a 79. Pošusta.

Rozhodčí: Vybíral - Štětka, Šerý. ŽK: Šuba - Strnisko, Heil, Baštan. Diváci: 120.

Nové Sady B: Marek - Raška, Novotný (75. Reiter), Dokoupil, Šebora (86. Fojtík), Nguyen, Pírek, Pytlíček (68. Zdeněk), Andrejev, Smrček, Šuba (68. Špička). Trenér: Miroslav Lojka.

Slavonín: Urbančík, Janoušek, Kraus, Strnisko, Poláček, Zelený (83. Neužil), Heil (83. Baštan), Pošusta, Bolshakov, Rozložník (74. Petula), Klenša. Trenér: Petr Lojka.