Olešnice se po výhře dotáhla na vedoucí Konici na rozdíl jediného bodu. V dalším kole hostí Olešničtí v sobotu průběžně třetí Maletín. Konice hraje v neděli opět doma a to se čtvrtým Postřelmovem. Oba duely začínají v 15 hodin.

Smíšené pocity převládaly v trenérovi vítězné party. "Já bych klidně ty tři body oželel, kdyby nedošlo k tomu zranění. Patrik je vůdčí osobnost mužstva, navíc Olešničák, a raději bych byl, kdyby byl zdravý," komentoval hostující kouč Ladislav Gallo a pokračoval: "Myslím si, že se jednalo o nadprůměrné utkání této soutěže. Oba mančafty byly výborně připravené a namotivované, hrál se výborný fotbal. My jsme byli první půlku lepší, ve druhé začali být domácí agresívnější, dali kontaktní gól a my znervózněli. Po těch předchozích problematičtějších zápasech si dnešní výhry moc vážíme."

Po změně stran se Koničtí očividně zklidnili a s příchodem Kořenovského byli i mnohem nebezpečnější. Právě nový hráč po chvilce pobytu na hřišti nabil na kontaktní zásah Kamenému – 1:2. Následně mohli hosté jistit náskok, když Bačíkův lob přes gólmana vykopával z brankové čáry Procházka. Na druhé straně pak spálil loženku Kamený a přišel prakticky konec zápasu v podobě ošklivého zranění olešnického kapitána Patrika Zapletala. Mladý hráč hostujícího celku si zranění přivodil po ostrém souboji s Jaroslavem Krásou dvacet minut před koncem. Po čtvrthodinové ošetřovací pauze byl odvezen sanitkou. Zbytek utkání se tak už spíše dohrával a nic převratného se neudálo. "O poločase jsem klukům říkal, aby na hřišti nechali všechno. Musím je pochválit, bojovali, dali jsme kontaktní branku. Pak ale utkání narušilo Patrikovo těžké zranění, což nepřeji žádnému fotbalistovi. Přeji mu, aby se vrátil co nejdříve na hřiště," říkal Ullmann a dodal: "Když to vezmu sportovně, o ten gól jsme byli dnes horší."

"První poločas jsme neodehráli dobře. Byli jsme jakoby zakřiknutí, všude pozdě. Srazil nás první gól, kdy soupeř přehrál rychle míč na druhou stranu a Bořil to krásně trefil. Trestňák byl krásným fotbalovým momentem," komentoval domácí lodivod Petr Ullmann.

Do utkání podzimu vstoupili mnohem sebevědoměji Olešničtí. Od prvních minut byli nebezpečnější a po průniku Bořila mohl skórovat Bačík. Zaslouženého vedení se dočkali, když si našel přetažený míč Bořil a přesnou ranou ho poslal do sítě. Druhou trefu zařídil krátce před půlí vymetením šibenice z přímého kopu Rýznar – 0:2.

