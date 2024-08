V rámci prvního kola nové sezony olomouckého krajského přeboru došlo i k souboji dvou celků, které si tuto soutěž zahrály vůbec poprvé. Olešnice, která do ní postoupila vítězstvím v minulém ročníku I. A třídy, skupiny A hostila na svém hřišti béčko prostějovského eskáčka, které vzniklo z týmu Lipové, který po minulé sezoně zanikl. A ač to dlouho vypadalo na jasnou záležitost v podání domácích, kteří i díky dvěma brankám své největší letní posily vedli už 3:0, bylo z toho nakonec drama. Nakonec ale tři body zůstaly po výsledku 3:2 v obci u Bouzova.

„Je to důležitá výhra, protože se jednalo o první zápas ve vyšší soutěži. Chyběli nám i někteří hráči, tak jsme byli zvědaví, jak to dopadne. Ani přípravná utkání nám toho moc nenaznačila. Kluci se snažili a v prvním poločase hráli velmi dobře. Ve druhém už to bylo trochu horší, možná ale hrála roli i únava a také lehké uspokojení z vedení 3:0. Máme ale tři body a to je nejdůležitější," říkal po utkání spokojený olešnický lodivod Alexandr Bokij.

Narvaný olešnický areál se mohl radovat už v páté minutě, když se poprvé prosadil Aleš Krč. Největší letní posila a hráč, který odehrál mnoho let ve třetí nejvyšší MSFL a nasázel v ní přes 150 branek. Stejný borec pak dokázal skórovat i v minutě 35., když se jako první dostal v šestnáctce k míči po předchozím centru z levé strany.

A když se pak čtyři minuty po změně stran trefil i Petr Čikl, zdálo se býti hotovo. To se ale domácí borci přepočítali. Už za deset minut totiž vymazal Snášelovo čisté konto kapitán hostů Martin Popelka a čtvrthodiny před koncem dosáhl dokonce kontaktního gólu Dominik Navrátil.

Oněch posledních patnáct minut pak bylo pro olešnické hráče poměrně krutých, jelikož si rezerva eskáčka dokázala vytvořit nespočet velmi nebezpečných standardních situací. Zkušení domácí borci to ale s nimi uskákali a mohli tak oslavit první tři body v krajském přeboru.

„Na začátku jsme soupeře bohužel pustili do těch věcí, ve kterých jsme už dopředu věděli, že budou nebezpeční. Naší nedůsledností jsme je pak nechali dát dva góly, čímž jsme jim zařídili určitý komfort. Pak si ale naši kluci tím prvním gólem ukázali, že to jde a také, že je to jenom o jejich přístupu. Také si myslím, že soupeř začal pomalu odpadávat. Myslím si, že na béčko Uničova můžeme jít s hlavou vztyčenou," okomentoval zápas asistent prostějovského trenéra Romana Popelky Dominik Bokůvka.

Tento již zmíněný souboj béček se odehraje v sobotu od 10.30 v Kralicích na Hané, kde prostějovská rezerva hraje své domácí zápasy. Olešnice pak ve stejný den, ale od 17 hodin, nastoupí na půdě Čechovic proti tamnímu Sokolu.

1. FC Olešnice - 1. SK Prostějov B 3:2 (2:0)

Branky: 5. a 34. Krč, 49. P. Čikl - 59. Popelka, 74. Navrátil.

Rozhodčí: Křepský - Kundrát, Štětka. ŽK: Vykopal (PVB). Diváci: 330.

Olešnice: Snášel - P. Heinz, P. Zapletal, P. Čikl (80. Kvapil), Juráš, Kocourek, Krč, Malínek (46. D. Čikl), L. Heinz, Tögel, Vlk. Trenér: Alexandr Bokij.

Prostějov B: Mikeš - Musil (46. Vykopal), Popelka, Zbožínek, M. Zapletal, Navrátil, Klimeš, Hrdlička, Imider, Čermák (55. M. Škrabal), Bačovský (T. Škrabal). Trenér: R. Popelka.