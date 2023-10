V rámci třináctého kola B skupiny olomoucké I. B třídy se suverénně vedoucí Kožušany střetly na domácí půdě s nevyzpytatelnou prostějovskou Hanou. Po dobrém prvním poločase se sice tým tažený bývalým reprezentantem Davidem Rozehnalem a dalšími bývalými esy, jako jsou Zdeněk Zlámal, Martin Blaha nebo nejlepší střelec Martin Thomas lehce přibrzdil, nakonec se ale dočkal vítězství 2:1, která je zároveň i jeho desátým v řadě.

Po zápase mezi Kožušanami a Hanou Prostějov (29.10.2023) | Video: Deník/David Kubatík

„Čekali jsme, že soupeř bude hrát tvrdě, a tak jsme se na to trošku připravili. Mají v kádru výborného střelce Patrika Gábora, kterého jsme si ale pohlídali a k ničemu ho nepustili. Tím už se jejich hra dále nerozvíjela," pochvaloval si po skončení zápasu kožušanský kanonýr Martin Thomas, který v tomto střetnutí dosáhl svého již patnáctého sezonního gólu.

„Jelikož jsem do tří zápasů na podzim nezasáhl, tak jsem spokojen. Poměr zápasů a gólů je opravdu super," dodal ještě.

Brankový účet zápasu ale otevřel někdo jiný. A nejednalo se o nikoho menšího, než o bývalého prvoligového i zahraničního brankáře Zdeňka Zlámala, který ve dvacáté minutě nekompromisně propálil Maráka a zaznamenal svůj již čtvrtý střelecký úspěch v sezoně. Thomas se pak prosadil o šest minut později a jelikož domácí oplývali mnohem vyšší aktivitou, šlo se za stavu 2:0 i vstříc přestávce.

Ve druhém poločase se už pak hosté trochu zvedli a v 57. minutě snížil na rozdíl jediné branky po Gáborově přihrávce Jakub Novák. Postupem času pak zejména z jejich strany začalo přibývat faulů a následných potyček doprovázených leckdy drsnými slovními výměnami.

Emotivní závěr a penalta. Uničov předvedl skvělý obrat, soupeř spílal sudímu

V nastaveném čase se pak dokonce Gáborovi podařilo po volném přímém kopu srovnat, sudí Jastrzembski však viděl jeho postavení v ofsajdu. „Bohužel jsem si to nepohlídal a beru to na sebe," řekl sám (ne)šťastný střelec, který má zatím na svém kontě stejný počet přesných zásahů jako Thomas.

„V první půli jsme úplně zaspali. Soupeř najednou vedl 2:0 a trenér nám naordinoval nějaké změny. Řekl, že nesmíme nakopávat, protože tím pouze darujeme míče zadarmo jejich zkušeným borcům vzadu, jako je třeba David Rozehnal. Ve druhém poločase jsme se ale probudili, do 60. minuty jsme snížili a pak už jsme hráli dobře. Bohužel už to bylo pozdě. Remíza by nakonec asi byla zasloužená," zhodnotil pak ještě Patrik Gábor průběh utkání.

Kožušany si tak po desáté výhře v řadě udrželi svůj šestibodový náskok na druhé Doloplazy, prostějovská Haná zůstává i nadále na svých čtrnácti bodech a devátém místě. Kožušany se v posledních dvou podzimních kolech střetnou s Lutínem, Hanou zase čeká dvojzápas s Chomoutovem.

TJ Sokol Kožušany - TJ Haná Prostějov 2:1 (2:0)

Branky: 20. Zlámal, 26. Thomas - 57. Novák.

Rozhodčí: Jastrzembski - Tandler, Kašpar. ŽK: Blaha, Thomas - Krupička, Kadlec, Khoma, Typner. Diváci: 100.

Kožušany: Blaha - Rozehnal, Rončák, Láhner, Palaščák, Stránský, Fiala (63. Herzán), Pustka, Zlámal, Soušek (76. Řehák), Thomas. Trenér: David Rozehnal.

Haná Prostějov: Marák - Novák, Ošlejšek, Gábor, Krupička, Trnavský (66. Dospiva), Cibulec, Kadlec, Khoma, Typner, Čermák. Trenér: Daniel Kolář.