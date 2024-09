Ekonom/ka, vedoucí úseku PP na dobu určitou 1 rok, potom na dobu neurčitou. Popis práce: - vede úsek ekonomiky - administruje návrh rozpočtu a plánu investic organizace - vede a dbá na administrování účetní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztrát a příloh) - administruje výkazy pro Finanční správu (přiznání k dani z příjmů, DPH, kontrolní hlášení) - administruje vybrané výkazy pro Český statistický úřad - dbá na hospodaření s rozpočtovými prostředky, je správcem rozpočtu - řídí administrování evidence majetku organizace - provádí předběžnou, průběžnou i následnou fázi řídící kontroly - administruje vybrané žádosti a vyúčtování dotací od institucí státní správy a samosprávy Od uchazečů požadujeme: - VŠ nebo SŠ vzdělání ekonomického zaměření (ekonomie, účetnictví, popř. management) - znalost přísl. právních předpisů (zejména v oblasti účetnictví, daní a předpisů, týkajících se příspěvkových organizací) - znalost práce na PC (uživatelská znalost OS Windows a kancelářského balíku MS Office) - organizační schopnosti, systematičnost a analytické myšlení - flexibilitu, komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, preciznost - znalosti a zkušenosti s ekonomickým softwarem organizace (GORDIC GINIS Express SQL) Uchazečům nabízíme: - pracovní pozici v tradiční a renomované organizaci - platové zařazení dle platných předpisů (11. platová třída) a odpovídající praxe - možnost pružné pracovní doby a práce částečně z home office - zaměstnanecké benefity: služební notebook, služební mobilní tarif - 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění - možnosti profesního růstu (absolvování profesních a odborných školení na náklady zaměstnavatele - nástup ihned nebo dle vzájemné dohody Přihlášky obsahující jméno, příjmení a kontaktní údaje (email, telefon) spolu se strukturovaným životopisem zasílejte v tištěné podobě poštou nebo dodejte osobně na adresu sídla HMO, nebo zasílejte v elektronické podobě (dokumenty ve formátu PDF) na emailovou adresu ekonomika@hrbitovyolomouc.cz, a to nejpozději 30.9.2024. Na obálku, resp. do předmětu emailu uveďte "VŘ - ekonom, vedoucí úseku". Součástí emailové zprávy, popř. poštovní zásilky musí být vyjádření souhlasu se zpracováním poskytovaných osobních údajů. Pakliže uchazeč nevyjádří tento souhlas, nemůže být do VŘ zařazen a jím zaslané podklady mu budou odmítnuty a vráceny zpět. Vybraní uchazeči budou průběžně zváni k přijímacímu pohovoru. 26 600 Kč

Detail nabízené práce