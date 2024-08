Tak už se nám po krajském přeboru (5. lize) rozjely i ostatní krajské fotbalové soutěže. A hned na úvod 6. ligy, skupiny B (donedávna I. A třídy, skupiny B) došlo i ke střetu dvou nováčků. Zatímco domácí Bohuňovice do této soutěže spadly, Kožušany vedené bývalým reprezentantem Davidem Rozehnalem do ní naopak postoupily. A toto utkání nakonec, i díky dvěma brankám šestnáctiletého Jakuba Ambrozka a jednoho přesného zásahu Jakuba Beneše, který se před sezonou vrátil z hostování právě v Kožušanech, domácí celek plně ovládl poměrem 5:1.

„Byl to těžký zápas na těžkém terénu. Navíc bylo opravdu horko a stál proti nám dobrý soupeř. Výsledek ale, podle mě, nevypovídá o předvedené hře, byť přiznávám, že Bohuňovice byly lepší. Ve druhé půli jsme hráli minimálně stejně kvalitně jako soupeř, ale i to je fotbal. Už to holt není B třída a všechny zápasy budou takhle složité. Jsem alespoň rád, že jsme to zvládli jakž takž bez zranění," říkal po zápase David Rozehnal, hrající kožušanský trenér i kapitán v jednom.

Po prvním poločase vedli Bohuňovičtí už 2:0, když se mezi 27. a 38. minutou trefili Viktor Bartoník s Jakubem Benešem. Benešova trefa byla navíc o to pikantnější v tom, že se tento 32letý borec a také předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ před vypuknutím sezony vrátil z půlročního hostování právě v Kožušanech.

Jiskřičku naděje pak vykřesal hostům v 78. minutě Marek Havelka, tu pak ale senzačně uhasil teprve šestnáctiletý Jakub Ambrozek. Ten se totiž sice na hřiště dostal až v 69. minutě, během 83. a 85. však dvěma opravdu pěknými góly rozhodl o výhře svého celku výsledkem 5:1.

„Klukům chci poděkovat jednak za to, že na zápas přijeli, což se v této soutěži počítá, a také za to, že jsme to alespoň nějak zvládli. Byl to jen první zápas, jedeme dál," dodal ještě na závěr svého hodnocení David Rozehnal.

Černou kaňkou na zápase bylo zranění domácího gólmana Martina Šimka, kterého musela po jedné ze srážek s útočníkem ve 35. minutě odvézt sanitka. V bráně ho pak musel nahradit brankář Tomáš Zlámal. „Byl to takový běžný souboj, ke kterému někdy dojde. Co jsem ale viděl, tak Šimi ihned na všechno reagoval, a tak věřím, že to nebude nic vážného. Více ukáží následující dny," popsal celou situaci už jednou zmíněný Jakub Beneš.

Ten se pak pustil i do popisování jinak dost úspěšného zápasu z pohledu svého týmu. „Bylo to první utkání a to člověk nikdy moc neví, co od toho čekat. Tady v Bohuňovicích se po sestupu skládal tak trochu nový tým. Máme plno mladých hráčů, ale myslím si, že jsme naznačili svůj potenciál," pochvaloval si.

A jak to před zápasem probíhalo mezi ním a kožušanským týmem, za který ještě na jaře v rámci půlročního hostování nastupoval? „Žádná velká hecovačka jak z mé, tak ani z jejich strany neproběhla, teď jsem ale klukům říkal, že jim do šatny hodím nějaká ta pivka. A to za odměnu, že jsme to všichni férově zvládli," uzavřel.

Více dojmů a informací jak ze strany Davida Rozehnala, tak i Jakuba Beneše přidáme v samostatných článcích v následujících dnech.

V příštím kole se Kožušany postaví v neděli na domácím hřišti proti jednomu z favoritů soutěže z Chválkovic, Bohuňovice zase bude čekat cesta do Želatovic, kde na ně bude čekat místní béčko. To v minulé sezoně obsadilo celkové čtvrté místo.

TJ Sokol Bohuňovice - TJ Sokol Kožušany 5:1 (2:0)

Branky: 27. a 61. Bartoník, 38. Beneš, 83. a 85. Ambrozek - 78. Havelka.

Rozhodčí: Cládek - Vičar, Kašpar. ŽK: Linek, Nesvadba, Poláček, Beneš, Ambrozek - Rončák, Vyroubal. Diváci: 225.

Bohuňovice: Šimek (35. Zlámal) - Kožuch, Linek, Nesvadba, Poláček, Vystrčil (62. Stráněl), Fryčák, Beneš, Bartoník, A. Fryčák, Chromec (69. Ambrozek).

Kožušany: Sedlář - Rozehnal, Géc, Herzán, Hanousek (46. Bezuhlyj), Havelka, Fiala, Rončák, Vyroubal, Petřík (55. Řehák), Palaščák.