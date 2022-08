FOTO: Holická rezerva zničila v prvním kole I. A třídy Hubníkovy Chválkovice 5:1

Fotbalisté holické rezervy mají za sebou, na rozdíl od svého A-týmu, úspěšný vstup do nové sezony. V rámci prvního kola I. A třídy skupiny B odehráli derby na hřišti Chválkovic a zvládli jej bez větších potíží. A to i přes to, že proti nim stál v zeleno-bílém dresu zkušený exligista a bývalý reprezentant Roman Hubník. Svěřenci Petra Večeře se ničeho nezalekli a odvezli si všechny tři body po nekompromisním výsledku 5:1.

Fotografie ze zápasu I. A třídy mezi celky SK Chválkovice a 1. HFK Olomouc B | Foto: Deník/David Kubatík