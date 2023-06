FOTO: Hodolany a Slatinice nakonec smírně. Jeden z klubů pak ale kývl na postup

Poslední kolo B skupiny olomoucké I. B třídy svedlo dohromady dva celky, které k sobě nemají daleko jak geograficky, tak ani co se týče nasbíraných bodů v tabulce. Do olomouckých Hodolan přijely Slatinice a jednalo se o mač, který ještě mohl v případě zakolísání vedoucích Kožušan vstoupit do hry o konečný titul. To se ale kvůli remíze 1:1 a kožušanské výhře nad Černovírem nestalo. Dle posledních zpráv ale přece jen jeden z těchto dvou soupeřů do I. A třídy postupuje.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hodolany - Slatinice (17.6.2023) | Foto: Deník/David Kubatík