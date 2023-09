Souboj dvou týmů se stejným počtem bodů se odehrál v sobotu na hřišti Hněvotína, kam v rámci šestého kola B skupiny olomoucké I. B třídy zavítal celek Kožušan. Konečný výsledek se však vymyká všem předzápasovým predikcím. Kožušanští se rozstříleli již v první půli, kdy si vytvořili potřebný dvoubrankový náskok, který pak po změně stran ještě navýšili na konečných 5:0. Dvakrát se za hosty trefili Matěj Fiala s Radkem Palaščákem.

Pozápasové podání rukou a vítězný pokřik hráčů Kožušan | Video: Deník/David Kubatík

„Chyběli nám dnes tři hráči základní sestavy, což byl problém. Znovu se ale ukázalo, že nemáme takový kádr, jaký bychom asi chtěli. Máme v něm hodně mladých kluků, kteří se fotbal teprve učí a Kožušany oproti tomu mají skutečnou kvalitu," ohodnotil zápas ze svého pohledu nedávno 50letý borec a jedna z legend olomouckého fotbalu Michal Kovář.

Už od prvních okamžiků střetnutí měli mírně navrch hosté z Kožušan, kteří byli u míče rychleji, přesněji si přihrávali a vytvářeli si díky tomu častěji střelecké pozice. Jednu z nich využil už v deváté minutě Matěj Fiala a poslal tak svůj tým do brzkého vedení. A u této branky to nezůstalo. O devatenáct minut později totiž proměnil svůj únik obráncům Radek Palaščák a zvýšil na 2:0. Za tohoto stavu se pak šlo i do šaten.

Druhá půle pak, co se obrazu hry týče, navázala na tu první. A pokračoval i trend v gólech, když na 3:0 pro Kožušany zvýšil v 59. minutě svým druhým gólem jako přes kopírák Palaščák, v 77. minutě přidal druhý přesný zásah i Fiala a v 82. minutě završil skóre na 0:5 Tomáš Pustka. Ještě předtím uviděl červenou po druhé žluté kartě domácí borec Filip Sova.

„První poločas nebyl z naší strany úplně špatný, soupeř ale potrestal naše chyby a myslím si, že poločasový výsledek už rozhodl. Soupeř byl prostě lepší," dodal ještě Kovář.

Konec fotbalu? Ne, Újezd trénuje divizní gólman Studený a naskakuje v poli

A podobně, avšak z toho veselejšího úhlu pohledu, viděl zápas i kožušanský kapitán, hrající trenér a bývalý český reprezentant David Rozehnal. „Ze začátku to bylo poměrně těžké. V Hněvotíně se přece jen nehraje lehce nikdy. Soupeř je vždy dobře připraven. Dneska mu ale chybělo pár hráčů, což byla výhoda pro nás. I tak jsme ale už od začátku hru kontrolovali, k čemuž nám dopomohly i rychlé dva góly. Z naší strany to byla zasloužená výhra," uvedl.

Kožušany tak díky třetímu vítězství v řadě poskočily už na druhé místo tabulky, Hněvotín zatím zůstává šestý.

FC Hněvotín - TJ Sokol Kožušany 0:5 (0:2)

Branky: 9. a 77. Fiala, 28. a 59. Palaščák, 82. Pustka.

Rozhodčí: Vilímek - Pavlíček, Foukal. ŽK: Palaščák, Teofil, Zmeškal (všichni KOŽ). ČK: 66. Sova (HNE). Diváci: 98.

Hněvotín: Darda, Kovář, F. Sova, Šulc, Holub, Křižan (Krejčí), Cohl, Dostálík (59. Vymazal), Kravčík, Juřen, Marek (46. V. Sova). Trenér: Jiří Šulc.

Kožušany: Blaha - Palaščák (Zmeškal), Dadák (56. Pustka), Teofil, Pučálka, Herzán, Soušek (56. Zlámal), Rončák, D. Rozehnal, Fiala, Boháček (80. M. Rozehnal). Trenér: David Rozehnal.