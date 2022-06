„Od rána jsme měli komplikace. Vypadli nám dva útočníci a nemohli jsme na to moc dobře zareagovat. Neříkám, že to rozhodlo, ale špatně jsme se kvůli tomu prosazovali vepředu. A zhodnotil bych to tak, že Zlín byl asi vážně o ten jeden gól lepší," říkal po zápase kouč olomouckého výběru Ivo Lošťák.