Už v první půli bylo jasné, že se Brodek výše postaveného soupeře v tabulce nezalekl. Přestože hrál Medlov v úvodním dějství proti větru, dokázal se prosadit a šel těsně před přestávkou do vedení.

„Silnému protivníkovi jsme se od první minuty vyrovnali, dokonce jsme měli více šancí, ale byl to Medlov, kdo nás vytrestal ze standardní situace,“ hodnotil domácí trenér Tomáš Martinek.

„Sice jsme dali gól, ale z naší strany to byla hrůza. Herně to nestálo za nic a do druhého poločasu jsme šli s tím, že výkon zlepšíme a přidáme druhou branku,“ popisoval medlovský hráč Zdeněk Bartoněk.

Jenže to se ani přes dvě vyložené šance hostům nepovedlo. Jeden gól jim navíc uzmul zvednutý praporek asistenta rozhodčího.

„My jsme šli do druhé půle s tím, že hrajeme dobře a zápas zvládneme,“ pokračoval Martinek.

A v závěrečné čtvrthodince začal úřadovat Brodek. Nejprve v 77. minutě po standardní situaci vyrovnal a dostal se do laufu. Následně totiž nádhernou bombou z voleje poslal domácí do vedení Schmidt. Vše dokonal v poslední minutě z brejku Lukáš Bundil a bylo rozhodnuto.

„Ukázali jsme, že umíme také zahrávat standardky. Týmovou prací jsme dovedli zápas do vítězného konce. Zvládli jsme jej výborně takticky,“ byl spokojený domácí kouč.

„Soupeř zápas otočil zaslouženě a mně se ani nechce duel víc hodnotit,“ uzavřel Bartoněk.

Medlov se tak nedokázal dotáhnout na rozdíl dvou bodů za vedoucí Šternberk a propásl šanci si to s ním rozdat v příštím kole o prvenství v krajském přeboru. Přesto svěřenci Jaroslava Rolínka zůstali druzí. Naopak Brodek se posunul na desáté místo.

FK Brodek u Přerova - FK Medlov 3:1 (0:1)

Branky: 77. Zatloukal, 83. Schmidt, 90. L. Bundil - 40. Muzikant.

Rozhodčí: Perutka - Šteier, Konečný. ŽK: Hrabal, L. Bundil - Michalík. Diváci: 150.

Brodek: Běhalík - Nezval, Hrabal, Zatloukal, Šebesta, Chytil (86. P. Bundil), Buček, Kudlička, Složil (61. Schmidt), L. Bundil, Horka (9. Mádr). Trenér: Tomáš Martinek.

Medlov: Zmund - Srdýnko, Klos, Michalík, Bartoněk, Kasal, Pospíšil, Sedláček, Skřebský, Muzikant, Mikuta (77. Holouš). Trenér: Jaroslav Rolínek.