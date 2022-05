O výhře rozhodl už v první půli, kdy se prosadil třikrát. A vždy po standardní situaci. Dvakrát byl zakončujícím Marek Samek, třetí gól přidal Tomáš Drmola. Navýšit vedení mohl ještě Juřátek, jenže jeho penaltu David Zmund zneškodnil. „Škoda, určení jsou tři – Honza Tögel byl faulovaný a Radek si jako zkušený věřil. Stává se i v lepších společnostech, že neproměníte,“ hodnotil kouč Šternberka Ivo Lošťák.

„Čekali jsme, že Šternberk bude držet míč a kombinovat. To se nám ale dařilo bránit. Bohužel nás opět zradilo bránění rohů, ze kterého jsme brzy inkasovali a situace se opakovala ještě dvakrát,“ popsal stoper Medlova Zdeněk Bartoněk.

Šance měl i Medlov, ale nedal. „Chystali jsme se na to a klobouk dolů před kluky za první poločas,“ byl spokojený Lošťák.

Ve druhé půli Šternberk podobně jako v první držel častěji míč, ale už se do žádných šancí nedostával. Naopak hostům se povedlo duel zdramatizovat. Nejprve se z nevinného brejku a střelou zpoza vápna trefil Štěpán Sedláček.

Deset minut před koncem snížil Patrik Kasal na 2:3. „Druhá půle byla rozdílná. Kluci už možná předčasně slavili a Medlov nás potrestal. Měl tam ještě další šance, takže pro diváky atraktivní duel a tak to má být,“ uznal trenér.

„V šatně jsme si řekli, že to chceme Šternberku co nejvíce znepříjemnit, dát alespoň čestný gól a neodjet s ostudou. Podařilo se to hned dvakrát z brejků. Kdybychom byli šikovnější, tak z toho mohla být i remíza, přestože byl soupeř stále častěji na míči a fotbalovější.

Na podzim Šternberk ztratil výhru v Medlově v samotném závěru a následně prohrál na penalty. Tentokrát se podobný scénář nenaplnil a mohly propuknout oslavy postupu do divize.

„Jsou to krásné pocity, usilovali jsme o to tři roky. Konečně si to můžeme vychutnat do konce. Prvotní oslavy proběhly bezprostředně po zápase, protože emoce v hráčích jsou, a spadl to z nich,“ usmíval se Lošťák.

Do konce ročníku zbývají ještě tři zápasy a i ty bude chtít vítěz soutěže ovládnout. Naposledy prohrál v říjnu se Zábřehem a drží sérii čtrnácti vítězných zápasů.

Uničov smazal dvoubrankovou ztrátu, přesto neveze z Hlučína ani bod

„Na jaře jsme neztratili ani bod. Sice to teď určitě prostřídám, ale budeme chtít vyhrát všechny zápasy na jaře, což by byla krásná tečka za sezonou,“ uzavřel Lošťák.

FK Šternberk - FK Medlov 3:2 (3:0)

Branky: 9. a 26. Samek, 38. Drmola - 57. Sedláček, 80. Kasal.

Rozhodčí: Petrásek - Doležal, Šteier. ŽK: Odstrčil - Kasal, Mikuta. Diváci: 165.

Šternberk: Kopřiva - Koutek, Drmola, M. Kuba, Juřátek - D. Kuba, Samek, Hustý, Zifčák - Tögel, D. Lošťák. Trenér: Ivo Lošťák.

Medlov: Zmund - Habáň, Bartoněk, Srdýnko - Pospíšil, J. Kasal (75. Deák), Vrba, Sedláček, Mikuta - Kasal, Holouš (85. Nesét). Trenér: Jaroslav Rolínek.