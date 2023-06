Fotbalisté Kožušan to dokázali. V posledním kole B skupiny olomoucké I. B třídy porazili na domácím hřišti celek Černovíra jednoznačně 4:1 a skončili tak na prvním místě, o dva body před druhými Slatinicemi. Nyní je tedy čekají debaty na téma, jak dál. Zda vyzkoušet vyšší soutěž nebo zůstat v I. B třídě i v příštím ročníku.

Fotbalisté Kožušan oslavují triumf v I. B třídě | Video: Deník/David Kubatík

„Jsou to skvělé pocity. Chtěli jsme to vyhrát a myslím si, že jsme si za tím šli celou sezonu. A nakonec jsme to zvládli i přes několik zbytečných klopýtnutí. Nakonec to tedy dopadlo tak, že jsme to dokázali v hezkém zápase proti našemu rivalovi. S Černovírem jsou to ostatně vždycky dobré zápasy. A to se přiznám, že jsme se na tento zápas nepřipravovali vůbec, jelikož už jsem tu sestavu lepil tak, abychom to hlavně dohráli," řekl bezprostředně po zápase a po prvních oslavách s pohárem bývalý reprezentant a dnes hrající trenér Kožušan David Rozehnal.

Kožušanští hned ze začátku ukázali, že nechtějí nechat nic náhodě a už ve třetí minutě otevřel skóre z penalty Jiří Rončák. Když už se pak zdálo, že tato pětačtyřicetiminutovka skončí jednobrankovým rozdílem, prosadil se devět minut před jejím skončením i nejlepší střelec týmu a celé soutěže Martin Thomas, který tak docílil svého již 28. gólu.

Po přestávce už si to pak kožušanští pohlídali. Měli jednoznačně více ze hry a tento fakt promítli i do skóre. Na 3:0 zvýšil v 63. minutě Radim Pučálka a stejný hráč o třináct minut později zvýšil již na 4:1. Mezitím totiž nařízenou penaltu hostů bezpečně proměnil černovírský kapitán Petr Vyroubal.

„Věděli jsme, že soupeř hraje o první místo, a tak jsme mu to chtěli samozřejmě znepříjemnit. Byli jsme také na vlně, protože jsme po celé jaro neprohráli a chtěli jsme to potvrdit i dnes. Soupeř byl ale lepší a vyhrál zaslouženě. Navíc nám chybělo dost klíčových hráčů v sestavě. Kožušanům gratuluji k prvnímu místu," řekl sám 35letý borec.

Kožušanští fotbalisté se tak rok poté, co skončili na druhém místě za vítěznou Velkou Bystřicí, mohou radovat ze zaslouženého triumfu a také z možnosti postoupit do I. A třídy. Zda se však k tomuto kroku odhodlají či nikoli se ale teprve budou muset poradit.

„Je potřeba si teď srovnat všechna pro a proti, protože se jedná o mnohem kvalitnější soutěž s větším množstvím kvalitnějších zápasů. A já jsem cítil, že jsme občas měli problémy i tady. Raději bych tedy s dobrým pocitem dál vyhrával v I. B třídě. Ale to se všechno teprve uvidí," uzavřel David Rozehnal.

TJ Sokol Kožušany - TJ Slovan Černovír 4:1 (2:0)

Branky: 3. Rončák (pen.), 36. Thomas, 63. a 76. Pučálka - 65. Vyroubal (pen.).

Rozhodčí: Bažant - Kašík, Dosoudil. ŽK: Rončák, Pučálka, Teofil, Thomas, Dadák - Derevianko, Vyroubal, Máčala, Zdráhal. Diváci:100.

Kožušany: Blaha - Stránský, Palaščák (70. Dadák), Rozehnal, Herzán, Boháček (58. Khanin), Rončák (58. Fiala), Pučálka (83. Vyvážil), Teofil, Láhner, Thomas. Trenér: David Rozehnal.

Černovír: Derevianko - Spáčil (68. Čebiš), Švancara, Vyroubal (89. Hanousek), Novák, Máčala, Zdráhal, Charykov, Kalvach (76. Lutonský), Zachar, Žvátora. Trenér: Zdeněk Kovářík.