„Na to, že se hrál první zápas, tak oba týmy předvedly parádní výkon s velký množstvím šancí. Fanoušci navíc byli famózní. Vyšlo i počasí a hřiště bylo ve skvělém stavu," pochvaloval si po zápase hrající trenér Hodolan Milan Kovařík, který do hry nastoupil v 86. minutě.

Hodolanští museli ve své krajské premiéře hned třikrát dotahovat. Na úvodní branku hněvotínského Jakuba Kropáče z osmnácté minuty odpověděl ve 32. Marek Heinz. O dvě minuty později ale poslal hosty znovu do vedení Jakub Holub. Výsledkem 1:2 první ple skončila.

Hned čtyři minuty po změně stran dokázal srovnat Marek Fiala. A pak přišly dva góly během jedné minuty. V 54. skóroval dal hostům naději Matěj Holub, kterou za minutu smazal Martin Konvička. Výsledkem 3:3 pak zápas, i přes mnoho a mnoho šancí na obou stranách, skončil.

„Ve fiinále je to asi zasloužená dělba bodů, i když v první půli jsme měli asi pět tutovek a oni zase dali gól ze všeho, do čeho kopli. Na druhou stranu ale, kdyby to dnes skončilo 10:10, tak se asi nikdo nemohl divit. My jsme alespoň zjistili, jaká je kvalita I. B třídy. Hra je rychlejší a kvalitnější. My se ale přizpůsobíme, z toho strach nemám," pokračoval hrající kouč Hodolan.

Zdroj: Autor: Zdeněk Krajc

Dá se tedy říci, že Hodolany vstoupily do nové soutěže poměrně úspěšně. Bohužel pro ně ale v jejich týmu není vše podle těch nejideálnějších představ.

„Před sezonou jsem si myslel, že budeme hrát klidný střed nebo lepší polovinu. Bohužel nám ale mnoho hráčů chybí. Kapitán nám odešel do armády, takže bude měsíc zavřený ve Vyškově, Michal Spáčil nám skončil, další kluci jsou zranění a navíc ještě neskončily dovolené," vypočítává.

„V konečném účtování jsem ale rád, že kluci, z nichž někteří nebyli třeba i měsíc na tréninku, zvládli dnešní zápas se ctí," uzavřel Milan Kovařík.

FC Sigma Hodolany - TJ FC Hněvotín 3:3 (1:2)

Branky: 32. Heinz, 49. Fiala, 55. Konvička - 18. Kropáč, 34. J. Holub, 54. M. Holub. Rozhodčí: Horák - Kopecký, Horák. ŽK: Švancara - Křižan. Diváci: 590.

Hodolany: Zbořil - Fiala, Nestrojil (71. Kaczmarczyk), Sládek (86. Kovařík), Švancara, Dočkal, Alka, Heinz, Wenzel (71. Pospíšil), Konvička (87. Duba), Šrom. Trenér: Milan Kovařík.

Hněvotín: Darda- Sova, Kropáč, J. Holub, M. Holub, Schinneck, Vyroubal, Cohl (46. Křižan), Marek, Kravčík (67. Šulc), Juřen. Trenér: Michal Barčík.