Bělotín - Zábřeh 4:1

Branky: 26. Král, 38. z pen. Král, 52. Šustal, 66. Marek - 10. Lukas.

Jan Březík (trenér Bělotína): „Oproti minulému utkání v Dolanech jsme udělali čtyři změny v základní sestavě a možná i proto úvod patřil hostům, kteří výborně napadali, byli silnější v kombinaci a celkově na míči. My jsme se nemohli dostat do tempa, ztráceli jsme jednoduché míče a po autovém vhazování jsme jako první inkasovali. Postupně se hra začala srovnávat a i nám pomohla standardní situace, kdy se hlavou trefil Král. Dále se hrálo vyrovnané utkání, bez vážnější šance na obou stranách. Druhou branku v zápase přidal opět Martin Král, který proměnil pokutový kop po faulu na Novosada. Druhý poločas začal nejlépe, jak mohl a po důrazu ve vápně se trefil Šustal a zvýšili jsme na 3:1. Za tento gól bych chtěl hráče pochválit, protože důraz před brankou soupeře nám ve většině zápasů chyběl.. Po této brance jsme již byli lepším týmem, vytvářeli si šance a kontrolovali hru. Na 4:1 následně zvyšoval Marek a my si připsali tři body proti velmi kvalitnímu soupeři.“

Zdeněk Opravil (trenér Zábřehu): „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Prvních 35 minut jsme hráli, co jsme chtěli. Měli jsme výborné držení míče, soupeře jsme do ničeho nepustili. Dali jsme gól ze standardky a měli jsme tam i další šance, bohužel jsme neodskočili na rozdíl dvou branek. Naše hra byla opravdu výborná, soupeř se nedostával do naší šestnáctky. Pak jsme se ale začali kecat s rozhodčím, klukům se nelíbilo, co odpískal a věnovali jsme se spíše jemu než hře. Dost nás to srazilo. Darovali jsme soupeři dvě standardky - jednu penaltu a potom přímák z autové čáry, který nám propadl do brány. Poločas byl 2:1 pro soupeře, což byla škoda. Chtěli jsme vstoupit do druhé půle stejně jako do zápasu, ale asi po pěti minutách jsme inkasovali gól na 1:3 a od té doby bylo na hřišti už jenom jedno mužstvo. Někteří hráči k tomu přistoupili špatně, už jsem necítil z týmu, že by s výsledkem chtěl něco udělat, byli jsme odevzdaní. Už jsme jenom čekali, kdy pískne konec. Odešli jsme morálně a hráčům bylo jedno, jestli dostaneme čtyři nebo deset. Skončilo to 4:1 a to nás ještě podržel brankář Toman. Druhý poločas byl hrozně špatný a s hráči si musím promluvit.“