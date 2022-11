Čechovice - Dolany 2:4

Branky: 31. Kopečný, 78. z pen. Petržela - 23. Outlý, 53. Seibert, 70. z pen. Kubeček, 81. Macháček.

Lukáš Koláček (trenér Čechovic): „Pro nás nepovedené utkání, jsme z něj zklamaní. Takový výsledek jsme si nepřipouštěli. Po porážce s Medlovem jsme chtěli nakopnout další vítěznou šňůru a odrazit se k lepším výsledkům. Bohužel se nám to nepodařilo. Musím uznat, že za výkon, který jsme předvedli, jsme si vyhrát moc nezasloužili. Soupeř byl organizovaný, hrál vzadu bez chyby a my jsme naopak soupeři dovolili až moc a jakýkoliv náznak šance nebo střela na bránu skončila gólem. Ale nebyly to branky, které by šly na vrub brankáře, nemohl to řešit lépe. Celé utkání jsme dotahovali, když se nám to povedlo, tak soupeř obratem odskočil na rozdíl dvou branek. Neměli jsme dostatek morálních ani fyzických sil, abychom s výsledkem něco udělali. Pozitivní byl druhý poločas, kdy jsme nastřelili břevno a měli jsme dvě vyložené šance, kdy jsme stáli sami před brankářem, ale ani jednou jsme nedali. I v důsledku této nekvality jsme si bodovat nezasloužili. Je to druhá ztráta v řadě a v kontextu posledních let je to pro nás nová situace, protože jsme byli zvyklí vyhrávat. Ale to je realita a musíme si to vyhodnotit. Máme před sebou poslední kola, jede se na morál a pokusíme se získat co nejvíce bodů. Velké drama z toho nechci dělat, ale nelze pokračovat v takovém trendu, protože bychom se za chvíli ocitli na opačném pólu tabulky, což by byla po dobrém začátku facka. Říkali jsme si s hráči, že v kontextu ostatních výsledku je na nás fotbalový bůh hodný. Ale zase jsme mohli soupeřům odskočit, měli jsme to nachystané dobře domácím utkání, ale šance jsme nevyužili a jen díky ztrátám dalších týmů jsme zůstali první. Ale pokud nezlepšíme přístup, tak je jen otázka času, kdy pozici ztratíme.“

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, ale přijeli jsme do Čechovic s tím, že nechceme jen bránit. Chtěli jsme ukázat, že umíme hrát trošku fotbal. Přizpůsobili jsme tomu celý tréninkový cyklus. Ve 25. minutě jsme se dostali do vedení po pěkné kombinaci na levé straně, kdy to zatáhl Doubek a na přízemní centr si našel na zadní tyči Outlý. Potom jsme zaváhali v obraně, přeletěl nás dlouhý míč a do poločasu bylo srovnané. Po změně stran jsme šli zase do vedení, když se přes dva hráče krásně uvolnil Seibert a střelou za pomoci teče domácího hráče jsme šli do vedení. Čechovice pak vrhly všechno do útoku, posílily to na tři útočníky a měly tam dvě nebo tři pěkné šance, ale nám se povedly standardní situace a po jedné z nich byl ve vápně faulován kapitán Foukal a Venca Kubeček penaltu proměnil. Čechovice daly pak tyč, měly dvě další šance a z tlaku vyplynula penalta, kterou domácí snížili na 3:2, ale my jsme rychle odpověděli. Po rohovém kopu se do odraženého míče opřel Macháček a málem protrhl síť. Musím kluky pochválit za skvělý odbojovaný výkon. Věřím, že nás to zase posílí do dalšího zápasu, kdy máme doma Brodek.“