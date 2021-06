Fotbalisté Šternberka porazili o víkendu divizní Kozlovice. Pomohli jim k tomu také noví hráči. Jak to s nimi vypadá a jaký je nejbližší plán favorita na triumf v krajském přeboru?

Trenér Šternberka Ivo Lošťák. | Foto: Deník/VLP Externista

Trenér Ivo Lošťák svůj celek připravoval na nový ročník, aniž by věděl, co za soutěž bude Šternberk hrát. Pokud by se některý z celků odhlásil z divize, pravděpodobně by šanci posunout se výš ve Šternberku vzali.