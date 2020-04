Nenajdete v republice mnoho klubů, které by na ukončení sezony doplatily tak tvrdě jako Šternberk. A zdaleka nejde jen o to, že suverénní lídr krajského přeboru přijde o postup, pro který si na jaře plánoval dojít. Budoucnost celého klubu může být daleko tíživější.

Fotbalisté Šternberka. Ilustrační foto | Foto: Pavel Hrdlička

„S tím, že se sezona nedohraje, už jsme se pár dnů nebo spíš týdnů pomalu smiřovali. Je to smutné, zvlášť když jsme to měli tak skvěle rozehrané, ale nedá se s tím nic dělat. Je to zásah shora. Musíme to brát zkrátka tak, jak to je,“ vykládal Ivo Lošťák, trenér týmu, který na podzim zaváhal jen v prvním kole a pak už jen vyhrával.