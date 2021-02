Jenže tak, jak je to v poslední době skoro se vším: člověk míní, covid mění. Mizerná epidemiologická situace a systém opatření vytočený na pětku vystavil i fotbalovým funkcionářům stopku.

Okresní volby plánované na leden už byly jednou odloženy, nyní je ale čím dál jasnější, že ani druhý únorový pokus nevyjde.

Někde už nové termíny vyhlásili. Například v Olomouci s bude volební valná hromada konat 18. března. Šumperk má stanoven zatím 5. březen. Delegáti v OFS Přerov by měli volit 23. března.

Jinde zbývají v podstatě formality.

„Nové datum budeme projednávat na s výkonným výborem zítra (v pátek – pozn. red.). Mělo by to být 19. března,“ prozradil předseda okresního fotbalového svazu Prostějov Milan Elfmark. V Jeseníku budou nové datum řešit v příštím týdnu. S plánovaným devatenáctým únorem už ale nikdo nepočítá, což potvrdil i předseda Milan Rác.

„U nás jsme se navíc dostali do situace, kdy zvolenému výkonnému výboru vypršel mandát,“ připomněl jesenický předseda. Hrozilo, že by valnou hromadu neměl podle řádů kdo svolat.

Fotbalová asociace však dopředu upozornila, že jednotlivé svazy musejí zvolit pro tuto situaci zvláštního zmocněnce.

Navzdory tíživé situaci FAČR stanovila datum celostátní valné hromady. Ta se má konat 3. června. Kraje mají zvládnout zvolit nové vedení do 10. května, okresy pak do 15. dubna. Jistá časová rezerva tedy stále existuje.

KDY ZAČNOU SOUTĚŽE?

Horší je to se začátkem soutěží. Tam, kde chtěli začít s odloženými podzimními zápasy už v polovině února, se smiřují s faktem, že se všechny zápasy do konce června nestihnou odehrát.

„Cílem bude dohrát podzim a pak co nejvíce stihnout z jara. Důležité bude odehrát aspoň polovinu zápasů, jinak by druhý rok po sobě nebyli postupující a sestupující. To by nebylo dobré,“ řekl Roman Páral z OFS Přerov.

„U nás v prostějovském okrese máme v jednotlivých skupinách méně účastníků, takže věříme, že to stihnout můžeme, ale krajský přebor a podobně tam to asi bude hodně složité,“ přemítá Elfmark.

V olomouckém okrese, kde původně kalkulovali s odpískáním zbytku podzimu a odehráním jara podle původní termínové listiny, už také změnili názor.

„Termínová listina se bude stejně asi muset měnit. Lepší bude nejprve dohrát podzim, aby se odehrálo aspoň jednokolově každý s každým. A pak se uvidí,“ uvedl sekretář OFS Olomouc Lukáš Bartoň.

V olomouckém okrese se mělo začít hrát 21. března. Jestli to ale bude platit, to neví nikdo.

„Všem už ale fotbal chybí. I nám na nejnižší úrovni. Člověk si krásně vyčistí hlavu, dá si párek… Snad se brzy situace zlepší,“ zadoufal jesenický předseda Rác.