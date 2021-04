Některé celky začaly trénovat hned na začátku týdne. Fotbalisté třetiligového Uničova vyběhnou na trávník poprvé ve středu. Situaci okolo omezení jim ještě ke všemu ztěžuje počasí a nutnost trénovat na umělé trávě.

„Je to komplikace, ale až se počasí umoudří, tak budeme trénovat na dvou přírodních hřištích vedle sebe a tým bude rozdělený na dvě skupinky,“ prozradil uničovský kouč Dušan Žmolík.

Paradoxně výhodou pro Uničov je relativně úzký kádr, který čítá pouze čtrnáct hráčů do pole a dva brankáře. „Organizačně je to určitě lepší a nemusíme díky tomu trénovat nadvakrát. Trenér gólmanů bude na jednom hřišti a vždycky tam s ním budou dva nebo čtyři hráči plus brankář, čímž nám bude sedět počet na druhé ploše. Tito hráči budou pilovat střelbu, centry a podobně,“ prozradil kouč náplň tréninků.

Ani skupinka pod jeho vedením se nemusí bát pouze nudných přihrávek ve dvojicích či sprintů.

„Chci dělat různé kombinace. Bude to týmový trénink. Rozestavím kluky normálně na posty, takže budou dodržovat určené rozestupy. Budeme dělat zakončení po kombinacích s centry a podobně, aby to hráče bavilo,“ pokračoval Žmolík.

Situaci okolo úzkého kádru zatím pátý celek MSFL řešit nebude.

„Zatím nevíme, jestli se vůbec bude soutěž dohrávat. Je těžké teď někoho shánět. Už tak jsou vyhozené peníze, že klub platí nás, takhle by vyhodil ještě další. Navíc případné dohrání podzimu je o pár zápasech a věřím, že to v tomto složení zvládneme. Pokud by nastal problém, tak si půjčíme hráče z dorostu. Kdybychom na tom byli v tabulce hůře, asi bychom to museli řešit a připravit se jinak,“ poodhalil Žmolík.

„Třeba ale vedení přijde s tím, že ještě jednoho nebo dva hráče přivedeme,“ dodal.

NĚKTEŘÍ NA OVÁLU

Stejně tak divizní Šumperk odstartuje přípravu až ve středu. Svěřenci Zdeňka Opravila budou také rozděleni na dvě party.

„Jedna bude na hřišti a druhá na atletické dráze. Jelikož nevím, jak poctivě kluci plnili individuální plán, tak chceme nabrat fyzičku,“ prozradil Opravil, kterému bude pomáhat asistent Roman Křepelka.

Šumperští zatím budou trénovat třikrát až čtyřikrát týdně, dokud nepadne rozhodnutí o mistrovských zápasech. „Uvidíme, jak to bude dál. Bavili jsme se o tom na schůzi a nějaké varianty máme,“ uzavřel Opravil.

HROZÍ ZASE STOPKA?

Naopak v Medlově, který se nachází v dolní polovině tabulky krajského přeboru, avizovali úterní trénink již minulý čtvrtek. Jaroslav Rolínek přivítal na úvodním setkání v letošním kalendářním roce přesně dvanáct fotbalistů a i jeho tým bude trénovat třikrát týdně.

„Chci, aby se do toho kluci dostali, ale budeme se domlouvat z týdne na týden. Nemá cenu něco plánovat na čtrnáct dní dopředu, protože nahoře jsou schopní nás zase hned stopnout,“ prohlásil medlovský kouč Rolínek.

Brány hřiště se otevřely i v okresním přeboru. Ve Střelicích se na tréninku sešlo devět nedočkavců.