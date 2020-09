„Petřkovice jsou náš nejméně oblíbený soupeř a celý týden jsem klukům říkal, že je to kvalitní tým, ale prezentuje se jiným fotbalem než zanďourem, který nám nevyhovoval. To se potvrdilo, protože byly dopředu aktivnější. Chystali jsme se slovně, abychom se nebáli. Na jejich malém hřišti jsme vždycky hráli, hráli a oni nás trestali z brejků,“ začal k negativní bilanci se soupeřem uničovský trenér Dušan Žmolík.

V úvodu zápasu si domácí celek vytvořil několik šancí a hrál se rychlý fotbal z obou stran, ale byly to Petřkovice, kdo udeřil jako první. Po rohovém kopu Uničova přešly do brejku, který krásně zakončil Moučka.

Uničov se však nesesypal a po půl hodině hry po nacvičené standardce srovnal. Ambrozkův nákop z poloviny hřiště vracel před branku Koutný a Aleš Krč jej ve skluzu poslal do sítě.

CHYCENÁ PENALTA

Remízový stav mohl trvat pouhé tři minuty, protože to fauloval brankář Uvízl a Odra měla výhodu penalty. Sám brankář ale svůj faul napravil a Neumannovu penaltu lapil.

A tak přišel pověstný gól do šatny. Po individuální akci se prokličkoval do vápna Ambrozek a míč se dostal ke Komendovi, který poslal svůj tým do vedení.

„První poločas tam byly věci, které se daly udělat líp, ale propadli jsme a padl z toho gól a byla penalta, kterou naštěstí nedali, což do výsledku určitě pomohlo. Vypadalo by to druhý poločas jinak, protože by soupeř zalezl a my bychom museli tvořit,“ věděl Žmolík.

Druhé dějství začalo zostra a šance se v první pětiminutovce střídaly. Bylo to nahoru dolů. Ani jeden z celků neměl územní převahu, ale postupem času si šance začal vytvářet hlavně Uničov.

„U soupeře v kabině jsem o přestávce slyšel nějaký kartáč, takže do toho chtěli vletět a u nás byla cítit tíha důležitého výsledku. Hrálo se na těžkém terénu a s naší formou na minely jsem měl strach, že soupeři nějak pomůžeme, takže jsme zvolili taktiku hrát co nejjednodušším způsobem nahoru. Bylo to o naší vůli,“ prozradil uničovský kouč.

Dlouho však uklidňující branka nepřicházela.

„Neměli jsme herní převahu, ale na šance jsme určitě vyhráli a mohli jsme zápas rozhodnout dřív,“ pokračoval.

Nakonec se Hanáci dočkali a Ambrozek v poslední minutě proměnil svoji třetí penaltu v sezoně a je se čtyřmi brankami nejlepším střelcem Uničova.

„Hlavním úkolem bylo zápas zvládnout výsledkově, abychom potvrdili minulou domácí výhru. To se nám povedlo i za cenu toho, že to nebylo tak fotbalové, ale bylo to ubojované a uběhané. Kluci potřebovali vyhrát a na chycení to byl opravdu těžký zápas,“ uzavřel k víkendovému utkání Žmolík.

Hned ve středu však musí se svými hráči potvrdit tři body proti béčku Jihlavy, která na první body stále čeká. „Nechci to hodnotit tak, že někdo je bez bodu. Zápasy v MSFL rozhodují maličkosti a není tady tým, který by šlo podcenit, protože jsou všechny hrozně vyrovnané.“

SK Uničov – FC Odra Petřkovice 3:1 (2:1)

Branky: 33. Krč, 42. Komenda, 90+1. Ambrozek z pen. – 21. Moučka. Rozhodčí: Drozdy – Ogrodník, Silný. ŽK: Uvízl, Můčka, Vasiljev, Bača – Sporysz, Wala, Praus, Lehnert. Diváci: 240.

Uničov: Uvízl – Purzitidis, Koutný, Krayzel, Můčka – Ambrozek, Bača, Vasiljev (75. Svoboda) – Vichta (87. Kamas), Komenda, Krč (69. Vybíral). Trenér: Dušan Žmolík.

Petřkovice: Květon – Wala, Lehnert, Sporysz (87. L. Ptáček), Neumann (89. Smékal), J. Ptáček, Praus (73. Raab), Plesník, Holzer, Mládek, Moučka. Trenér: Lubomír Adler.