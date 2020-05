„Lidi jsou natěšení, chtějí se podívat na fotbal. Že přijde tolik lidí na přípravu se Slavonínem, to jsme ani nečekali,“ usmíval se trenér béčka Nových Sadů Miroslav Lojka.

Fotbalisté se museli chovat dle platných opatření.

„Rozdělili jsme tým na skupiny, aby nebyl v šatně celý pohromadě. Nejdřív se převlékla jedna skupina, pak druhá. Vládní opatření se pomalu chýlí ke konci, což každý asi ví. Od pondělí už by se to mělo celé rozvolnit, tak doufejme, že nám to pomůže k tomu, aby lidi začali chodit na fotbal,“ řekl Lojka.

Jeho tým dokázal otočit derby díky trefám Nguyena, Škody a Richtera.

„Mohlo to skončit i víc, ale jsem rád, že jsme Slavonín po dvou remízách konečně šmikli,“ radoval se Lojka.

Hra pochopitelně měla k ideálu daleko.

„Dneska bylo vidět, že dlouhá přestávka byla znát. Kvalita byla slabší, je vidět, že jsme teprve před čtrnácti dny začali dělat něco s balonem. Bylo ale zřejmé, že kluci chtějí, přišlo mi devatenáct hráčů, což mi může každý další klub tady v okolí závidět,“ konstatoval kouč rezervy Nových Sadů.

Tomu v první půli pomohl i bývalý kapitán A-týmu David Škoda.

„S Milanem Novotným by se už chtěli přesunout do béčka. To by byly velké posily a pomoc pro nás v I. A třídě,“ konstatoval Lojka.

Karel Trnečka tentokrát odešel z důvěrně známého hřiště jako poražený.

„Máme za sebou čtyři tréninky. V týmu mám pět dorostenců a mužstvo je hrozně mladé. Dneska mi navíc chyběli dva kluci z osmnáctky ze Sigmy a další dva, kteří by eventuálně patřili do základu. Zase máme ale tři posily – Korčiána, Boška a Krbečka,“ hlásil trenér Slavonína, který má naplánované další přípravné zápasy.

„Budeme hrávat v pátky, aby měli kluci volné víkendy. Nejdříve ve Slatinicích, pak doma s Bělkovicemi a ještě v Kralicích.“

Všichni teď doufají, že se situace kolem koronaviru bude ubírat příznivě a fotbalová sezona bude moci v srpnu odstartovat.

„Kluci jsou natěšení na fotbal. Musíme trénovat a hrát, jak nám to možnosti dovolí. Uvidíme, co se stane v srpnu, jestli se rozjede soutěž a jak to bude vypadat,“ uzavřel Miroslav Lojka.