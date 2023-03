„U vyšších soutěží to má smysl. Ale jestli I. B třída spadne pod okresy, kde ani není tolik funkcionářů, byly by s tím obrovské problémy. A to z jednoho prostého důvodu. Okresy nemají rozhodčí. Ti kvalitní jdou okamžitě do krajů,“ upozorňuje Suchánek.

Je tedy možné, že změny a přesuny by se mohly týkat také komisí rozhodčích a nasazování sudích do utkání.

„Nám se to nelíbí, ale nedokážu říct, co bude třeba za čtyři roky. Vidím problém v tom, že okres na takovou reformu momentálně není připravený, co se rozhodčích a komisí týče. Nové věci se ale musí vyzkoušet, bez toho by nebylo pokroku,“ zároveň si uvědomuje radslavický předseda.

SK Radslavice působí v horních patrech I. B třídy, skupiny A v Olomouckém kraji. I díky fúzi s Pavlovicemi má kvalitní dorosteneckou základnu hrající krajskou soutěž. Ambice by v Radslavicích mohli být vyšší než na „okresní“ 7. ligu.

„Mužstev z B tříd se reforma dotýká nejvíc. Otázkou ale je, jestli za pár let vůbec co reorganizovat,“ zmínil Jiří Suchánek s tím, že příliš nepočítá s původním plánem, který zavádí restrukturalizaci již od sezony 2024/25. Reálnější je dle něj odklad.

„A co bude za tři roky? Nikdo se do B třídy nehrne, pokud nemáte své odchovance. My naštěstí dorostence máme, nějak bychom to poskládali, ať už bychom hráli I. A třídu (6. ligu), nebo níž. Ale když vidím některé týmy, které jezdí v I. B třídě s dvanácti, třinácti lidmi a jsou tam i čtyřicátníci, tak ti už asi hrát nebudou,“ říká Suchánek.

Z krajů zní: Nikam nespěcháme

Za pravdu mu dává i vyjádření Františka Hubáčka, předsedy Zlínského KFS a člena Komise pro regionální fotbal. „Nic není tak žhavé, jak se to tváří. Nyní již tolik skloňovaná fotbalová revoluce musí přinést více pozitiv. A určitě nebude odstartována dříve než v roce 2025, spíše později,“ řekl Hubáček Deníku.

Otázkou tedy zůstává, jaké řešení po diskuzích napříč všemi strukturami předloží zástupci jednotlivých svazů Výkonnému výboru FAČR. Ten ale chce reorganizaci soutěží uvést v platnost co nejdříve.

Už v příští sezoně se tedy klidně může stát, že z některých soutěží bude kvůli reformě sestupovat i více než pět klubů. Přísný sestupový klíč bude ohlášen před realizací reorganizace.

„V diskuzi jsme na začátku. Ke zmírnění sestupů se v některých regionech může stát, že se zvýší počet skupin v některých ligách,“ zmínil František Hubáček.

„Vše se ale opravdu musí pořádně prodiskutovat napříč hnutím a pořádně připravit. Pokud reforma nepřinese zvýšení úrovně a ekonomické kroky, nemá ji smysl dělat. Nikam nespěcháme,“ uklidňuje Hubáček.

