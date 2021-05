„Co na to mám říct. Pořád jsem nad tím přemýšlel a štve mě to víc a víc. Tím, že to je podruhé, tak je to o to horší a o to víc frustrující,“ popisuje své pocity kapitán Šternberka Martin Kuba.

Společně se spoluhráči a funkcionáři věřil, že někdo z funkcionářů na fotbalovém svazu objeví možnost, jak potřebný počet duelů dohrát. Jenže se tak nestalo.

„Pořád jsme doufali, že třeba díky antigenním testům se na hřiště v mistrovských zápasech dostaneme a sezonu dohrajeme,“ potvrdil.

Místo toho Fotbalová asociace České republiky oznámila 4. května definitivní konec amatérských soutěží pro ročník 2020/2021.

„Tím, že je to oficiální, tak je to ještě horší, protože už není naděje, která do té doby alespoň nějaká malinkatá byla,“ pokračoval viditelně skleslý a smutný stoper Kuba.

Kde brát motivaci?

Ostřejší výrazy potom volil předseda FK Šternberk Radek Pallós.

Předseda FK Šternberk Radek PallósZdroj: FK Šternberk. Koláž: DENÍK„Je hezké, že za nás FAČR rozhoduje. Že bych cítil podporu nižších soutěží od FAČRu a věděli tam, co potřebujeme, to ne. Hodně si to na svazu usnadnili a nevím, co řídí, když se v těchto soutěžích nic neodehrálo a pořád posloucháme, že se hrát nebude,“ komentoval Pallós.

Podle něj totiž bylo v silách klubů zbylá utkání dohrát a jde o unáhlené rozhodnutí.

„Zbývá nám asi šest zápasů. To jsou dvě vložené středy a máte to za měsíc odehrané. Navíc se už začalo nějakým způsobem trénovat, takže by se do zápasů nešlo bez přípravy. Mohli počkat do konce května a za červen by se to zvládlo,“ nabídl své řešení šternberský předseda.

„Je to už druhá sezona, kde máme brát motivaci na další? Hráči i kluby tomu věnovali spoustu času,“ dodal.

Má teď cenu trénovat?

Rozhodnutí vedení českého fotbalu má velký vliv na motivaci šternberských hráčů.

„Budeme řešit jestli má cenu teď trénovat nebo si dáme třeba měsíc pauzu a potom najedeme na ostrou přípravu na další sezonu,“ odkryl možnosti Martin Kuba.

A není to jen o tréninku. I jeho samotného nastalá situace výrazně přibrzdila.

„Člověk stárne a už jsem si myslel rok zpátky, že bych v divizi mohl být. Jde o nějaký osobní rozvoj a já bych se chtěl posouvat výš. Momentálně nám to není ve Šternberku umožněno,“ litoval.

Ale neznamená to pro něj, že by kvůli vlastním ambicím chtěl mančaft opouštět.

„I kdyby se mi ozval jiný divizní tým, kam bych mohl jít, tak bych nešel. Mám ke Šternberku vztah. Trénuji tady děti a vidím v klubu určitý plán i vizi včetně postupu. Chci to tady vykopat,“ řekl jasně.

Přesto se možnosti nastupovat ve čtvrté nejvyšší české soutěži už v příští sezoně ještě úplně nevzdal.

„Pořád doufám, že se někdo z vyšší soutěže odhlásí a my ji budeme moct hrát, ale moc s tím nepočítám. Budeme se muset zmobilizovat, abychom se napotřetí dostali nahoru na přední příčky krajského přeboru a mohli o postup opět bojovat,“ zakončil bojovně Martin Kuba.