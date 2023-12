Ten je tedy po podzimu desátý, ve 13 duelech ale nasbíral jen 12 bodů, inkasoval 48 branek, což znamená druhou nejhorší obranu v soutěži.

A ani v ofenzivě to nebyla žádná hitparáda – 18 nastřílených gólů a žádný vyložený střelec – o ofenzivu se starali hlavně čtyřgólový Radek Rozložník a třígóloví Pavel Pošusta, Adam Kenša a Daniil Bolshakov.

Hrozivý sešup

Vše přitom začalo výborně. Na úvod výhry 3:1 nad Kovalovicemi a 3:2 v Lipníku nad Bečvou. Poprvé Slavonín padl až ve čtvrtém hraném kole v bratrském derby s béčkem Nových Sadů, s porážkou od suveréna z Velké Bystřice se poté tak nějak počítalo.

Po remíze s Kralicemi a triumfu nad Slatinicemi bylo v malebném areálu olomoucké městské čtvrti opět veselo – po sedmi zápasech 11 získaných bodů a šesté místo tabulky. Jenže ve zbytku podzimu uhrál Slavonín už jen bod za domácí remízu 1:1 s Bělkovicemi.

Hrozivě přitom vypadaly výsledky Lojkova týmu. Nepočítejme prohru 0:5 od lídra z Velké Bystřice. S druhými Chválkovicemi to skončilo 0:8, s třetími Hlubočkami 1:7, s béčkem Želatovic 0:6. A domácí loučení proti Opatovicím? 0:4. To se slavonínským fanouškům nemohlo líbit.

„Rozebírali jsme to v kruhu skalních fanoušků. Měli jsme kvalitní minulou sezonu, přejela nás během ní jen Velká Bystřice, která už v soutěži podle mě nemá co dělat. Teď jsme v závěru dostávali pořádné příděly,“ uznal Petr Lojka.

„Bylo těžké to vysvětlit, i když fanoušci viděli, s jakým kádrem jsme nastupovali,“ dodal s trpkým výrazem v tváři.

Fatální zranění stoperů

Právě náhlé absence klíčových hráčů nejvíce zamávaly výkonnostní osmého celku předešlé sezony. Fatální bylo zranění obou stoperů.

Ze sestavy vypadl 40letý stoper Libor Martinka, který prošel olomouckou Sigmou, Uničovem, vyšší soutěž hrával i za Královské Nové Sady, Zábřeh, Kralice na Hané či Rýmařov.

Navíc měl mít roli mentora ve stoperské dvojici s 18letým slavonínským odchovancem Michaelem Strniskem. Talentovaný stoper, který ve 12 letech odešel zkoušet štěstí do olomoucké Sigmy, se ovšem zranil také a v defenzivě rázem vznikla neřešitelná situace.

„Máme bohužel úzký kádr. Ti dva drželi celou obranu, ta se rozsypala. Na operaci s rukou šel i Pavel Pošusta, náš klíčový hráč do ofenzivy. Pak se ještě vykartoval i středový hráč David Heil. Nemohl jsem s nimi počítat a projevilo se to,“ vyjmenoval Petr Lojka.

Šanci sice dostali dle sympatické filozofie klubu slavonínští dorostenci hrající krajský přebor své kategorie, na I. A třídu, jejíž B skupina oplývá velkou kvalitou, to však zatím bylo málo.

„Musel jsem sáhnout mezi dorostence. V béčku nemáme tak kvalitní hráče, kteří by se mohli posunout do áčka. Počítal jsem to a měli jsme věkový průměr nějakých 23 let,“ objasnil kouč.

Pochopitelně se také už během podzimu poohlížel po náhradách. „Zkoušeli jsme oslovit například některé hráče z Velké Bystřice. Ta má široký kádr, ale její trenér se snažil, aby hráči rotovali. Ti hráči by šli, ale Bystřice hraje o postup, takže to bylo těžké,“ prozradil Lojka.

Návraty a hledání

Pozitivní informací je, že Michael Strnisko už nyní s týmem chodí na fotbálky, stejně jako Pavel Pošusta. Otazník stále visí nad Liborem Martinkou.

„Chodí na rehabilitace s kolenem. Je to přeci jen už starší hráč, který má rekonvalescenci pomalejší. Do začátku přípravy ale budeme, doufám, kompletní,“ věří Petr Lojka.

V plném proudu už je i hledání posil, které, jak se zdá, musí nevyhnutelně do Slavonína přijít.

„Určitě potřebujeme kvalitního hroťáka a stopera. Pak ještě krajního záložníka. Chceme tři hráče,“ prozradil Petr Lojka.

Na konkrétní jména však je příliš brzy, i když dva příchody jsou dle všeho na spadnutí. „Díváme se třeba na hráče, který dával hodně gólů v nižší soutěži. Tam se něco rýsuje. Oslovili jsme i jednoho z vyšší soutěže, tam to ale samozřejmě bude záležet i na finančních nárocích,“ řekl Lojka.

Zabijáci z nižších soutěží

Pokud bychom se podívali na nejlepší střelce I. B třídy, tak ve skupině A je to Zdenek Dvořák z Brodku u Prostějova (16 gólů), ve skupině B Martin Thomas z Kožušan (17) a ve skupině C Ondřej Dus z Nového Malína (19), to už je však do Olomouce štreka.

V okresních soutěžích vyčnívají třeba Pavel Smékal z Dlouhé Loučky (29), Miroslav Bartl z Drahanovic (27), Karel Domes z Velkého Újezdu (21) a samozřejmě Filip Rozsíval z SK Králová, který ve IV. třídě nasázel nevídaných 47 branek.

Přijde někdo z jmenovaných do Slavonína? Jisté je, že se od nové akvizice budou čekat góly, které olomoucký celek posunou do podstatně vyšších pater tabulky.

„Bude záležet na prvních utkáních. Když se nám je podaří zvládnout a všichni budou zdraví, mančaft má na to, aby byl do šestého místa. Chceme se posunout kvůli fanouškům i sponzorům,“ uzavřel Petr Lojka.