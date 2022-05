„Jsou to super pocity. Chystali jsme se na to, že postoupíme, ale teď se zase musíme připravit na další sezonu, která bude už v divizi a budeme muset máknout,“ popisoval Marek Samek.

Ten už v osmé minutě otevřel skóre po standardní situaci a následně opět po rohovém kopu zvýšil už na 2:0.

„Je to nacvičené prodloužení míče na přední tyči a pak nás tam nabíhá víc, kteří to máme trefit,“ prozradil nevšední střelec.

Přitom signál Šternberku příliš nevycházel. „Trénujeme to každý pátek, ale nedařilo se nám z toho dávat moc gólů. Teď tam padly tři, takže jsme to asi konečně natrénovali,“ smál se.

I třetí branka totiž byla ze standardky a vstřelil ji Tomáš Drmola.

Samotný Samek však mohl zkompletovat hattrick. Za stavu 3:0 chvíli před poločasem dostal jeho tým výhodu pokutového kopu. Každý čekal, že si míč za tohoto stavu vezme právě dvougólový hráč, ale nestalo se.

„Kluci na mě řvali, ať to jdu kopnout, ale já nemám penalty moc rád a nekopu je. Řekl jsem, že dám raději gól ze hry,“ pokračoval v odlehčené náladě.

Ale nedal. Ani on, ani jeho tým. Penalta zůstala nevyužita. „Že jsem nedal hattrick mě nemrzí. Alespoň za něj nemusím platit do kasy, musím na to ekonomicky doba je zlá,“ smál se.

„I tak je to pro mě takový svátek, protože nejsem úplně střelec a gólový hráč,“ dodal Samek, který svých letošních osmnáct startů proměnil ve čtyři přesné trefy.

Svoji bilanci bude moci ještě vylepšit v posledních třech kolech, v níž bude mít celý tým i přes jistotu prvenství o motivaci postaráno.

„Asi dostanou šanci kluci, kteří toho v sezoně moc neodehráli, ale chceme vyhrát všechny zápasy, abychom nebyli na jaře poraženi,“ uzavřel Samek.

