Domácí fotbalisté měli co napravovat. V minulém kole totiž prohráli na půdě posledních Určic 1:2. „Vyříkali jsme si to, řekli si, co bylo špatně a tentokrát to vypadalo úplně jinak než minulý týden. Kluci k tomu přistoupili zodpovědně a jsem spokojený,“ říkal vedoucí mužstva Rudolf Pola.

Brodek se také dostal do vedení o dvě branky, které dělilo deset minut. Pět minut před přestávkou však hosté ztrátu zmírnili po standardní situaci. „Od první minuty jsme byli lepší, dominantnější a Dolany nás ohrožovaly jen ze standardek a nakopávaných míčů. My jsme hráli po zemi a brzy vedli 1:0 po krásné akci, ale pak přišlo selhání,“ popisoval Pola.