„Domluvili jsme se, pan Onofrej bude trénovat Velkou Bystřici,“ prozradil její předseda Jiří Petr.

Před bývalým hráčem Sigmy Olomouc však nestojí žádná lehká úloha. Po dlouhé pauze vynucené covidem mají celky v amatérských soutěžích problémy s hráči. Jinak tomu prozatím není ani v týmu hrajícím I. B třídu. „Začali jsme trénovat, ale zatím to je takové všelijaké. Úplně moc hráčů nechodí, takže záleží, kdo bude pokračovat,“ ví Petr.

Velká Bystřice má za sebou přátelské utkání s Chvalkovicemi, které jejím hráčům moc nevyšlo. „Nebyli jsme v úplně ideálním složení a prohráli jsme 0:5. Další zápasy budou na domluvě i podle toho, kolik nás bude. Možná něco odehrajeme zase teď o víkendu,“ hodnotil Petr.

Ten věří, že právě na známé jméno na trenérské lavičce by někteří mohli slyšet a u fotbalu vydržet. „Věříme v to. Navíc tady máme některé mladé kluky, kteří byli v Holici, takže se s nimi kouč zná,“ dodal Petr.

A jaké budou cíle Velké Bystřice v nadcházejícím ročníku? „Pořádně jsme to ještě neprobírali. Nevíme pořádně, jak na tom jsou naši hráči, ani ostatní týmy. Uvidíme, jak se dokáží kluci nachystat na sezonu, ale co jsem viděl, tak pan Onofrej má kvalitní tréninky. Má zkušenosti a mohl by kluky něco přiučit,“ slibuje si Petr.

„Ale určitě chceme zkvalitnit kádr a zlepšit hru. Budeme chtít hrát nahoře,“ dodal. Do budoucna má ještě jeden cíl. „Určitě bychom se chtěli pokusit o to, abychom v některém z příštích ročníků hráli o soutěž výš.“

Situace v HFK

Ladislav Onofrej navíc působí ještě v HFK Olomouc v roli šéftrenéra mládeže a vede také tým dorostu. „S Velkou Bystřicí máme dobrou spolupráci. Laco chtěl trénovat muže a u nás to v době domluvy nebylo možné, takže se po vzájemné dohodě s námi dohodl v Bystřici. U nás bude normálně pokračovat a je to nastavené tak, že by povinnosti u nich neměly ohrozit závazky v Holici. I sám Laco říká, že HFK je pro něj priorita,“ objasnil situaci předseda 1. HFK Olomouc Miloslav Šmída.

Samotná Holice po odchodu trenéra Derca do Kuvajtu hledá trenéra. Na tento post má dva jiné kandidáty. Pokud by ovšem šance na jejich angažmá padla, mohl by se Ladislav Onofrej vrátit do hry. „Momentálně se jednání ubírají jiným směrem, ale je možné, že když to nedopadne, tak oslovíme někoho z našich řad, klidně Laca nebo i jiné trenéry,“ přiblížil Šmída.