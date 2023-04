V minulé sezoně hrál celek Dolan do posledních kol o záchranu v krajském přeboru. V té probíhající byl po podzimu v klidném středu tabulky na devátém místě s třinácti bodovým náskokem na poslední Lutín.

Jenže v jarní části sezony nečeká Dolany nic jednoduchého. Tým opustili důležití hráči v podobě Václava Kubečka a nejlepšího střelce Ondřeje Seiberta, kteří odešli do Rakouska. „Bude těžké takhle kvalitní hráče nahradit,“ je si vědom kouč Vojtěch Pospíšil.

Právě Seibert nasázel na podzim sedm branek. „Určitě budou jeho góly chybět,“ říká Pospíšil. Kromě těchto dvou navíc odešel Adam Vlk do Olešnice a nyní se nemůže kouč spolehnout ani na Tomáše Macháčka.

„Jsme tedy bez čtyř hráčů základní sestavy. Tomáš Macháček šel dělat lyžařského instruktora do Krkonoš a přislíbil, že by se měl vrátit, protože mu v dubnu skončí sezona. Je ale otázka, jestli ještě někam neodejde za prací. Určitě by nám ale pomohl,“ sdělil Pospíšil.

Jedinou posilou je návrat Tomáše Kaluži. „Byl na erasmu ve Španělsku,“ objasnil jeho absenci kouč. Jenže Kaluža hned v prvním duelu viděl červenou kartu.

Tým tak musí doplňovat dorostenci. „Snažili jsme se kádr posílit, ale hráčů moc není. V prvním utkání proti Velkým Losinám jsem měl na lavičce tři dorostence a musíme tomu přizpůsobit hru. Jen mám strach, protože když začne soutěž i dorost, tak nechci, aby se nám stalo, že nebude mít kdo hrát, protože nás moc není,“ prozradil šéf dolanské lavičky.

Ještě na konci března se klub snažil posílit, ale žádný příchod už se dotáhnout do konce nepovedlo. „Jednali jsme o jednom klukovi ze Sigmy, ale nakonec se neodhodlal. V kontaktu jsme byli také s jedním útočníkem, který u nás hrával a teď bydlí v Ostravě, tak by dojížděl, ale ani s ním jsme se nedomluvili,“ přiblížil Pospíšil.

A že odchody kvalitu týmu poznamenají, se ukázalo hned v přípravných utkáních. Dolany padly se čtyřmi týmy z nižší soutěže. Nestačily na Velkou Bystřici, Bělotín, Chválkovice ani na osmnáctku Sigmy. Porazili pouze Náměšť na Hané.

„Výsledky byly špatné a neměl jsem z toho úplně radost. Ale i když byli soupeři z nižších soutěží, tak měli kvalitu. Zápasy nám ukázaly, jak na tom jsme,“ uznal Pospíšil. Ani úvodní dva duely soutěže nedopadly podle představ. S Velkými Losinami získaly Dolany bod, v Zábřehu padly.

Kouč tak musel přehodnotit své cíle. „Po podzimu mi jeden funkcionář řekl, je to super, máme nahrané a nespadneme. Odpověděl jsem, že mám větší cíle a přizpůsobil jsem tomu i zimní přípravu. Jenže mě pak zklamali odcházející hráči,“ popisoval.

„Teď je tedy hlavním cílem záchrana. Chtěli bychom nahrát body tak, abychom je nemuseli honit v závěru, ale sezonu v klidu dohráli. Zároveň chceme zabudovat mladé kluky, aby mohli dolanskému fotbalu pomoci,“ uzavřel Vojtěch Pospíšil.

