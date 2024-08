„Po úspěšné sezoně jsme se po patnácti letech umístili na pátém místě, s čímž panuje spokojenost,“ začal trenér Dolan Vojtěch Pospíšil, o kterého měl zájem divizní Šternberk. Nicméně mladý kouč, který ještě občas naskočí také do pole jako útočník, setrval v Dolanech.

V nové sezoně se bude muset obejít bez největší hvězdy. Útočník Aleš Foukal, který nasázel v uplynulém ročníku 28 gólů a byl druhým nejlepším střelce celé soutěže (3 góly za rapotínským Jiřím Ševčíkem), posílil konkurenci.

„Věděli jsme dopředu, že nás opustí, ale původně měl jít do HFK Olomouc, protože si chtěl vyzkoušet vyšší soutěž. Nakonec ale šel do Mohelnice,“ popsal Pospíšil.

Mohelnice měla zájem také o dalšího klíčového hráče Dolan Ondřeje Seiberta. Ten ale nakonec setrval stejně jako Václav Kubeček. „Jsou to taková dvojčata a nemohli jsme pustit oba. Jsme rádi, že zůstali, je to pro nás klíčové,“ uznal Pospíšil.

Ač Foukalův přesun do Holice nevyšel, tak Dolany právě v tomto divizním mančaftu lovily. Do útoku přichází Jan Nemeth a na pozici stopera Marek Kachlík a na křídlo Dominik Šuba.

„Alešovy góly budou chybět. Takovou kvalitu těžko nahradíme. Honza Nemeth je ale zkušený borec, nehrál sice úplně v základu, ale doufáme, že nám pomůže i při střílení gólů ač je jiný typ hráče. Byl bych raději, aby se branky rozprostřely mezi více hráčů, ale střelec je důležitý,“ popisoval Pospíšil.

K tomu kádr doplní také čtyři vycházející dorostenci - studovat Vojtěch Slota, Michal Weiner, Samuel Sova a Pavel Koiš. „Jsou talentovaní, takže počítáme, že se s námi zapojí, i když někteří potom odjedou studovat,“ prozradil.

„Celkově si myslím, že jsme posílili, navíc kádr bude širší,“ dodal kouč.

Příprava se však Dolanům výsledkově příliš nepovedlo. Padly 0:9 s HFK Olomouc, 2:2 v Hodolanech a 0:4 se Šternberkem. Hrát měly ještě s Morkovicemi, ty se ale nesešly.

„S Holicí jsme hráli hned po první tréninku a moc se nám to nepovedlo. Ale výsledek nás nabudil, protože kluci byli naštvaní. Proti Hodolanům to byl kvalitní zápas a prostřídal jsem téměř celou jedenáctku. Se Šternberkem jsme prokázali kvalitu a poslední dva góly inkasovali až v závěru. Ubývaly nám fyzické síly, na tom ještě budeme chtít zapracovat, protože příprava byla krátká. Spokojený jsem i s defenzivou, musíme zapracovat na přechodové fázi,“ hodnotil Pospíšil.

Jeho tým ji začal 16. července. Od 8. měli pak hráči individuální plán. „Ještě do toho vstupují dovolené, ale s účastí a celkově jsem spokojený,“ hlásí.

Nyní tak odstartují mistrovské zápasy na půdě Medlova, neboli nově Uničova B - tedy vítěze uplynulého ročníku krajského přeboru.

„Bude to vzhledem k postupujícím a sestupujícím náročná sezona. Bez cíle ale hrát nejde a já bych chtěl, abychom byli zase do pátého místa, ač to bude těžké,“ uazvřel Vojtěch Pospíšil.