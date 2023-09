„Vůbec netuším, čím to je. Myslím, že to může být tím, že mi dal trenér šanci na hrotu a sešli jsme se dobrá parta. Jsou v ní dobří fotbalisté i lidé. V kabině je pohoda, sranda a všem se nám daří na hřišti,“ usmívá se Aleš Foukal.

Přitom útok nebyl jeho jednoznačný post číslo jedna. „Trenér se mnou hodně točil. Nikdy jsem neměl stálý post. Hrával jsem stopera, středního záložníka a někdy útočníka. Až tuhle sezonu jsem se prosadil v útoku,“ popisoval čtyřiadvacetiletý forvard.

V letošní sezoně nasázel hattrick do sítě Velkých Losin. A naposledy řídil vítězství proti silným Želatovicím 3:1 druhým hattrickem v ročníku. Jaké to je oslavit tři góly v utkání přitom nezažil dlouhá léta. „Když nebudu brát Losiny, tak se mi to povedlo naposledy snad někdy v mladších žácích,“ vzpomínal.

KP: Trápení prvního u posledního, Dolany zvládly těžký duel, Litovel padla

Tentokrát si pro třetí branku došel i díky tomu, že porušil nepsané pravidlo. Po chybě stopera byl faulován brankáře, přesto se postavil k pokutovému kopu. „Proběhlo mi hlavou, že faulovaný by neměl kopat, ale já jsem si věřil a proměnil,“ prozradil.

Zatím „pustit korunu“ do kasy ale nemusel. „Nic mě to ještě nestálo, ale myslím, že na závěrečné se to projeví dost,“ smál se.

Celkem nastřílely Dolany 14 gólů. Aleš Foukal jich má na svědomí hned 9. Je jen dvě branky za nejlepším střelcem soutěže Jiřím Ševčíkem z Rapotína. Nikdo jiný více tref nezaznamenal.

„Kdybyste se zeptal před sezonou, tak bych vám řekl, že bych chtěl dát pět gólů. Teď je to patnáct a víc,“ přiznal, že tak vysoká očekávání od sebe neměl.

„Ani jsem neměl nijak zvláštní přípravu. Dělám vše stejně od mladších žáků a letos se prostě daří a trenér mi věří. Kluci mi chystají dobré finální přihrávky a to se pak góly dávají lehce,“ chválil své spoluhráče.

Prozatím jsou Dolany na pátém místě, což je také umístění, které by tým rád atakoval. „Už před sezonou jsme se bavili, že bychom chtěli skončit v top pětce. Vrátili se nám klíčoví hráči Ondra Seibert s Vencou Kubečkem. Dalšími jsou Martin Doubrava a David Urbášek. Dodávají týmu sebevědomí a fungujeme jako parta,“ je spokojený Foukal.

Role favorita není Sigmě vlastní. Máme mentální blok a obavy, všiml si Jílek

Ten dříve prošel také HFK Olomouc. Pokud bude pokračovat, tak si může vystřílet angažmá ve vyšší soutěži. „Určitě by mě lákala, ale zatím nabídka nepřišla,“ uzavřel.

Tak uvidíme, na jaké metě se nakonec Aleš Foukal zastaví a zda jej i v další sezoně budeme vídat nadále v krajském přeboru či půjde výš.