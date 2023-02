„Dost se potýkáme s kádrem. Je nás sice sedmnáct, ale mám v mužstvu i kluky, kteří dojíždějí za prací až do Brna. Někteří dokonce až na Slovensko. Stávalo se tak sem tam, že nás na zápas přišlo jen jedenáct," hodnotil podzim kouč Moravského Berouna Josef Varga.

„Řekli jsme si ale, že budeme hrát střed tabulky, s čímž můžeme být spokojeni. Hrajeme navíc útočný fotbal, proto hodně branek dáváme a dost jich také inkasujeme. Prohráli jsme v podstatě jen s celky před námi. V podstatě jsme tak splnili všechny zadané cíle," dodal.

I přes všeobecnou spokojenost ale přišly i zápasy, které se týmu prostě nepodařily a dle trenérových slov jich ještě stále lituje.

Tak třeba prohra v Hněvotíně 0:1. I přesto, že je to silné mužstvo, jsme si proti němu vytvořili minimálně pět dobrých šancí. Neproměnili jsme je ale a dopadlo to, jak to dopadlo. Podobný byl zápas se Slatinicemi, který jsme prohráli 1:4," krčil rameny.

A aby spokojenost mohla vydržet i nadále a mohlo být i lépe, je třeba teď v zimě pořádně zamakat. „Začali jsme 6. ledna. Trénujeme každý pátek v naší nové krásné tělocvičně s perfektním zázemím. A jinak kluci chodí povinně běhat," popisuje.

Střed tabulky - na víc nemáme

A nic náhodě nechtějí nechat ani co se týče přípravných zápasů. Dříve totiž, než na apríla vyběhnou Moravskoberounští na trávník posledních Smržic, si zahrají hned pět přípravných duelů.

Od 18. února budou mít na programu každý týden jeden a postupně se na šternberské umělce střetnou s Libavou, béčkem Šternberku, Lužicemi Blatcem a všechno zakončí proti Bělkovicím-Lašťanům.

„Na jaře budeme chtít udržet polovinu tabulky. Na víc nemáme. Kdyby to vyšlo na páté místo, na které ztrácíme pět bodů, bylo by to skvělé. Jinak doufám, že budeme hrát skutečně kolektivně a pro diváky líbivě," uzavřel Josef Varga.