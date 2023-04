To začala opravdu divočina. Nejprve v 86. minutě odskočily Vrchoslavice na rozdíl dvou branek a vypadalo to, že si dokráčí pro tříbodový zisk. Nebylo tomu tak. Brodek sice neproměnil ani druhou penaltu, přesto v 89. minutě snížil. Hosté navíc přišly o dva vyloučené hráče. V téže minutě musel ze hřiště Panáček a o čtyři minuty později Strašák.

„Po jejich gólu jsme chtěli rozehrát, ale jejich hráči byli v kruhu, tak náš hráč nemohl, řekl to rozhodčímu a ten jej vyhodil. Už ve druhé minutě vyhrožoval sudí našemu stoperovi, že jej vyloučí, pak tak také v nastavení udělal. Pochopíte, když rozhodčí dává nějaké procento domácím, na to jsme zvyklí, ale takhle tendenčně vést utkání… Řeší se zápasy na konci soutěže, kdy se hraje o udržení, ale teď jsme v polovině,“ kroutil hlavou hostující trenér Jindřich Vlč.

„Je to otázka rozhodčího. U první situace jsem nebyl, jestli tam byl nějaký slovní doprovod. Nechtěl bych to komentovat. Emoce k fotbalu patří, ale své hráče nabádám k respektu. Korigoval jsem své hráče i spolupracovníky, abychom se vyvarovali nějakým výlevům. Důvod druhé červené si ani neuvědomuji. Seběhlo se to v té hektice během pár minut. Asi to byl jen dovětek k tomu nastavení v týmu soupeře,“ popisoval trenér Brodku u Prostějova Pavel Zbožínek.

Aby toho nebylo málo v páté nastavené minutě srovnal Jelínek a v 97. minutě rozhodčí nařídil pro domácí třetí penaltu v utkání a Janura ji proměnil v rozhodující gól a dokonal obrat.

„Je to zmar, beznaděj, nemáte žádnou možnost se bránit. Můžete dát protest, ale stojí to tisíc pět set a stejně vám to body nevrátí. Cítíme se opravdu hodně poškozeni a zanechalo to v nás nechuť. To už ani nechcete fotbal dělat. Někteří přihlížející říkali, že jsme tam nemohli vyhrát ani uhrát bod. Kdyby tu penaltu, která byla absolutně vymyšlená, neproměnili, tak by se hrálo dál, dokud by nedali gól. Každý vstup do šestnáctky by znamenal písknutí. Vnímali to tak i nestranní diváci. Nevím, jaký měl rozhodčí motiv nebo důvod k tomu takhle vést utkání. Úplně nám zkazil celý den, potom nad tím ještě ten další přemýšlíte… Já tohoto nechci být součástí,“ byl zklamaný z výkonu rozhodčího Jindřich Vlč.

„Čekal jsem dlouhé nastavení, protože bylo v utkání spoustu střídání a rozhodčí několikrát odbíhal řešit ataky z lavičky soupeře,“ přidal svůj pohled Zbožínek.

„Byla tam spousta hráčů, diváků a všichni to viděli. Celou dobu pískal tendenčně. Přimlouval bych se za to, aby byl rozhodčí potrestaný, je to všechno na videu. Nemá to nic společného se sportem. Absolutně mě to zklamalo a tyhle situace nechci prožívat,“ dodal smutně Vlč.

„Když jsme utkání otočili, tak tam byla euforie. Já jsem ale měl v hlavě průběh zápasu, který jsem si představoval jinak. Bylo tam sousta vlivů, které jej ovlivňovaly. My si vážíme tří bodů, ale víme, že nás čeká spousta práce. Musím ocenit sebevědomí Janury, který první penaltu v utkání nedal a šel na tuhle důležitou,“ hodnotil domácí trenér.

„Fotbal má být zážitek, máte porovnat síly. Navíc, když hrají dvanáct kilometrů vzdálené vesnice. Jednou je lepší ten, podruhé ten. Musíte uznat, když se někomu daří lépe. Zůstává nad tím rozum stát. Bylo to něco, co člověk za kariéru nezažil,“ uzavřel Jindřich Vlč.

Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Vrchoslavice 3:2 (0:0)

Branky: 89. P. Matoušek, 90+1. Jelínek, 90+7. z pen. Janura - 50. a 86. z pen. Gaťařík.

Rozhodčí: Dokoupil - Vedral, Knoll. ŽK: P. Matoušek, Harazin - Holub, Strašák, Lakomý. ČK: 89. Panáček, 90+3. Strašák (oba Vrchoslavice). Diváci: 88.

Brodek: Vystavěl - Frys (53. Zbořil), Bureš, Nehera (56. Kediulych), Harazin, Matoušek, Zatloukal, Němec (84. Crhonek), J. Matoušek (53. Mudrla), Grulich (84. Jelínek), Janura. Trenér: Pavel Zbožínek.

Vrchoslavice: Matoušek - Vévoda (79. R. Fialka), Hlaváček, V. Fialka, Jašek, Holub, P. Horák, Churý (46. Gaťařík (88. Panáček)), Strašák, Bleša, J. Horák. Trenér: Jindřich Vlč.