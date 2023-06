/KANONÝR DENÍKU/ Je mu teprve devatenáct let. Přesto bojuje Martin Ambrož o krále střelců…

„V sobotu jsem dostal krásný centr a hlavou jsem poslal míč na zadní. V neděli byl jeden do prázdné se štěstím, druhý jsem trefil na přední a při posledním jsem udělal kličku brankáři,“ popisoval své trefy Martin Ambrož.

Těch má na svém kontě už dost. V I. A třídě celkem 28, což je stejně jako Lukáš Kovařík z Bělotína a právě tito dva se v závěrečných dvou kolech poperou o korunku pro krále střelců.

„Cílem to vyloženě nebylo, ale když mi to tam takhle padá, tak bych tabulku kanonýrů rád vyhrál. Gólů mohlo být určitě více, ale jsem s číslem spokojený. Věřím, že do konce sezony ještě pokořím třicítku,“ prozradil Ambrož.

K tomu přidal ještě v šesti startech deset gólů v okresu za béčko, kterému tak pomáhá, aby nesestoupilo. „Když můžu, tak pomůžu. Fyzicky dva zápasy za víkend zvládám a zatím se to dá i časově. Mezi soutěžemi je ale veliký rozdíl - celkově ve hře, pohybu hráčů a všem. Někdy se ani nesnažím zakončit na sto procent,“ porovnával.

V mládeži prošel Ambrož Holicí, Prostějovem či Sigmou Olomouc a v mužské kategorii jasně potvrzuje, že byl kanonýrem odmalička. V minulém ročníku I. A třídy zaznamenal 20 branek, sezonu předtím přetavil devět startů v osm branek. Poprvé tak bude mít bilanci více než gólu na zápas.

„Do Hluboček jsem šel kvůli malému vytížení v Sigmě. Pořád mám ale vysoké ambice, fotbal hraji od pěti let a chtěl bych hrát co nejvýše. Nějaké nabídky mám, ale ještě nějak neuvažuji. Uvidíme, co bude po sezoně,“ říká Ambrož, jehož předností podle něj jsou rychlost, souboje jeden na jednoho a zakončení.

A stejně tak má ambice také klub Hluboček. Áčko je momentálně páté. „Chceme hrát co nejvýše a potrápit všechna mužstva. Kdybychom soutěž vyhráli v budoucnu, tak by byla také ambice postoupit,“ sdělil útočník, kterému nedělá problém zaskočit ani na kraji zálohy.