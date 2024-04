„Byla to předzvěst! Asi kroupy chtěly předznamenat, že to nebude pro nikoho jednoduchý zápas a nebude to tolik o fotbale,“ smál se bývalý ligový záložník Sigmy Olomouc Ladislav Onofrej, dnes trenér Velké Bystřice, která dominovala před utkáním B skupině I. A třídy s 46 body ze 17 utkání a famózním skóre 94:13.

Derby přes kopec Právě v Hlubočkách jsme v sobotu natáčeli další díl našeho videopořadu Derby přes kopec! A nebylo to jen o fotbale. Jak dopadl souboj reportéra s brankářem Hluboček na tamní vyhlášené bobové dráze Ski Areálu? Dozvíte se již tento týden

Stejně jako Onofrejův výběr s výbornými hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží však v této sezoně v soutěži válí další dva celky. Druhé Chválkovice Romana Hubníka mají jen o tři body méně. A právě třetí Hlubočky se v případě sobotní výhry mohly na sousední Velkou Bystřici dotáhnout na jediný bod.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

A na podmáčeném terénu šly do vedení už v sedmé minutě Hlubočky, trefil se Ondřej Goldscheid. Že by kroupy přinesly více štěstí a výhodu pro domácí?

„Ke kvalitě utkání to nepřispělo. Na druhou stranu to byl krásný bojovný zápas, z naší strany poctivě odvedený,“ ohlížel se domácí kouč Jiří Lužný.

Hosté srovnali po půlhodině hry, prosadil se jejich nejlepší střelec David Hornich, který dal už 25. gól v sezoně.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Dvě červené

Hornichovi v tabulce kanonýrů na záda dýchá s dvaceti góly hlubočský František Henkl. Ten se tentokrát prezentoval červenou kartou, když měl v 69. minutě udeřit soupeře pěstí. Hosté přesilovku nevyužili, v 85. minutě navíc musel předčasně do sprch exligový útočník Vojtěch Schulmeister. Zápas tak skončil dělbou bodů.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Byl to dobrý bojovný zápas, jak má derby být,“ pokrčil rameny „Laco“ Onofrej.

V Hlubočkách to zkušení harcovníci vnímali malinko odlišně. „Derby už není, co bývalo. Za Velkou Bystřici nehraje jediný hráč z Bystřice! Kdežto za nás hraje spousta borců, kteří bydlí v Hlubočkách. Měla by to být výhoda, ale kvalita je na straně soupeře. Za dané situace je pro nás bod dobrý,“ pousmál se lodivod Hluboček Lužný.

O hecovačky prý ale nouze nebyla. „Spíš tam byla různá šméčka, že nehraje ten, nebo tamten, hráči si dávají falešné informace. Trvá to i dva týdny před zápasem, všichni vnímají, že se to blíží. Tento zápas je v tomto regionu nejvýjimečnější, patří k němu popichování,“ prozradil Ladislav Onofrej.

I. A třída, sk. B: Obrat z 0:3 na 4:3, šestka pro Nové Sady, Kralice i Slatinice

Na postup myslí oba

Oba celky tak v tabulce nadále dělí čtyři body, oba mohou stále pomýšlet na titul a postup. Blíže k němu má Velká Bystřice, která soutěž vede s bodovým náskokem před Chválkovicemi, které však odehrály o zápas méně.

„Tvrdím, že chceme hrát o první místo, jestli bod bude málo, budeme kalkulovat na konci. Cítím, že jsme měli v zápase na víc, když jsme hráli proti deseti. Místo, abychom dali gól, srovnali jsme síly. Ale nemůžu hráčům nic vyčítat, chybělo nám i štěstíčko,“ řekl závěrem Ladislav Onofrej.

V Hlubočkách vědí, že favorité na postup jsou jinde, avšak stát se ještě může cokoliv. Vždyť právě Hlubočky porazily na podzim jako jediné Chválkovice.

„Chceme hrát o špici. Tím schválně neříkám, že o postup, ale když to půjde, tak samozřejmě ano,“ zůstal tajemný Jiří Lužný. A koho on sám favorizuje a tipuje jako postupujícího? „Jednoznačně Velká Bystřice,“ uzavřel.

I. A třída, sk. B: Bitvy v Želatovicích a Hlubočkách. Bystřice čepovala desítku

FK Hlubočky – FK Velká Bystřice 1:1 (1:1)

Branky: 7. Goldscheid – 31. Hornich.

Rozhodčí: Konečný – Slota, Sedláček. ŽK: J. Henkl, Sekela. ČK: 69. F. Henkl – 85. Schulmeister (po 2. ŽK). Diváci: 238.

Hlubočky: Axmann – Jahoda (48. Pudil), Koplík, Krbeček (90. Nguyen), Sekela, Stloukal, F. Henkl, Goldscheid, Auffahrt, Režný, J. Henkl. Trenér: Lužný.

Velká Bystřice: Janoušek – Machynek, Spurný, Zifčák, Schmidt (80. Krumpolc), Hornich, Zapletal, Dvorský, Schulmeister, Mazouch (78. Grégr), Sehnal. Trenér: Onofrej.