„Určitě nám chyběl. Stejně tak Martin Vyskočil a gólman Vojtěch Zatloukal. Tihle tři hráči ze základní sestavy nemohli nastoupit,“ doplnil Alexandr Bačík.

A co Marek Heinz? „Byl nemocný, měl nějakou virózu. Jestli ho to ještě trápí, nevím, asi jo. Myslel jsem, že nám dneska pomůže, škoda. Chybělo nám podržení balonu nahoře, což Mara Heinz má. Bylo to znát,“ komentoval brankář Hodolan Jiří Zbořil. Heinz nebyl ani na hodolanské lavičce.

Hodolany čekaly „větší hrůzu“

Sigma podporovaná tradičně hlasitým kotlem fanoušků nemusela po prvním poločase zoufat. Od 13. minuty sice prohrávala 0:1 po hlavičce Pence, další branku však neinkasovala a měla i zajímavé příležitosti v podání střelce Tomáše Alky.

„První poločas byl z naší strany trošičku nervózní, ve druhém už jsme dominovali. Soupeř po vápno neměl žádnou gólovku. Bylo jen otázkou času, kdy dáme na 2:0,“ hodnotil chválkovický lodivod Bačík.

Po změně stran už se hrálo víceméně na jednu bránu, kterou skvěle strážil Jiří Zbořil. Díky hodolanskému brankáři se skóre zastavilo jen na stavu 2:0, druhý zásah domácích obstaral Tomáš Kazár.

„Čekal jsem, že to bude ještě daleko horší zápas. Chválkovice mají kvalitní mančaft. Celý týden jsme se připravovali na to, aby to pro nás nebyla velká hrůza. Soupeři jsme darovali zbytečné dva góly,“ ohlédl se Jiří Zbořil.

Chválkovice a krajský přebor?

Chválkovická jízda tedy pokračuje. „Takový vstup do sezony jsme tady ještě neměli. Jdeme prostě zápas od zápasu. Vyhrát a zahrát si fotbal, aby to bavilo diváky. Když to baví je, baví to i nás. Jsme zatím spokojení,“ pochvaluje si Alexandr Bačík.

Pokud to takto půjde dál, budou v městské čtvrti Olomouce muset řešit postupové starosti. „Pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek. Třeba to i vyhrát. Ale že bychom se hnali někam nahoru za postupem, to zatím neřešíme,“ prozradil trenér.

Průměr skoro pěti branek na zápas, pouhé dva inkasované góly a plný počet 15 bodů kupodivu zatím Chválkovicím stačí „jen“ na druhé místo tabulky. Průběžně ji vede Velká Bystřice se stejným počtem bodů a ještě lepším skóre 30:1!

Všichni se tak ve Chválkovicích těší na 23. září a osmé kolo soutěže, kdy Sportovní klub přivítá právě tým Ladislava Onofreje.

„To už se bude lámat, kdo bude hrát o čelo a kdo o spodek. Uděláme všechno pro to, abychom doma s Bystřicí vyhráli,“ slíbil závěrem Alexandr Bačík.

SK Chválkovice – FC Sigma Hodolany 2:0 (1:0)

Branky: 13. Penc, 70. Kazár.

Rozhodčí: Křepský – Kouřílek, Dosoudil. ŽK: Mi. Vyskočil – Wenzel, Švancara. Diváci: 170.

Chválkovice: Luzar – Penc (77. Riabec), Kazár, Toman, Hrbáček, Valis, Krieg, Mi. Vyskočil (81. Ondrejka), Ciesarik (68. Výkrutík), Bernatík, Pospíšil (81. Kotek). Trenér: Bačík.

Hodolany: Zbořil – Krajc, Švancara, Konvička (88. Kovařík), Alka (81. Zemánek), Wenzel (65. Petrák), Čech, Salajka, Nestrojil, Fiala, Charamza (81. Mráček). Trenér: Kovařík.