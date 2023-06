Fotbalisté Kožušan to dokázali. V posledním kole B skupiny olomoucké I. B třídy zdolali doma rozjetý Černovír a mohli se tak začít radovat z celkového vítězství v soutěži. Nyní se tak mohou zaslouženě oddávat oslavám. Ve vzduchu však stále visí otázka, zda se nakonec rozhodnou pro postup o patro výš, anebo jakožto mistři budou svůj triumf obhajovat ve stejné soutěži a na stejné úrovni.

David Rozehnal při přebírání poháru | Foto: Deník/David Kubatík

„Jsou to skvělé pocity. Chtěli jsme vyhrát titul a šli jsme si za tím celou sezonu. Bylo tam sice pár zbytečných klopýtnutí, která jsme poměrně těžce rozdýchávali, ale zase jsme definitivně rozhodli doma v posledním kole proti našemu tradičnímu rivalovi, takže o to je to sladší. Mimochodem, proti Černovíru to jsou vždycky parádní zápasy," rozplýval se krátce po konci zápasu a následných oslavách přímo na hřišti David Rozehnal.

Jeho tým to v posledním kole neměl absolutně vůbec jednoduché. Černovír totiž až do tohoto zápasu na jaře ani jednou neprohrál a byl nejúspěšnějším celkem jarní části. Tomu odpovídá i změna postavení v tabulce, když se posunul z předposlední třinácté příčky na sedmou.

„Přiznám se, že jsme se na ten zápas nepřipravovali vůbec. Poslední tréninky jsem sestavu lepil už jen proto, abychom mohli soutěž dohrát. Byli jsme už okopaní a skládali jsme to s tím, že jednou nás na tréninku bylo osmnáct a podruhé třeba dvanáct. Samozřejmě jsme ale věděli o černovírské síle a o to víc si vítězství cením. Jsem rád, že k tomu kluci takto přistoupili," popisuje se smíchem situaci, ve které se jeho celek před utkáním nacházel.

A kde se podle něj celá sezona směrem ke konečné mistrovské radosti definitivně zlomila? „Těžko říct. Stále jsme byli na špici, ale ne na těch úplně prvních příčkách. Potom ale Slatinice a Hodolany před námi začaly ztrácet a my jsme naopak začali vyhrávat. V jednom kole se dokonce stalo, že všechny tři týmy prohrály. To byla škoda, protože jsme mohli jít do tříbodového náskok a mohlo být rozhodnuto už minulý týden. To se ale nestalo a nyní je to o to příjemnější," říkal stále ještě s úsměvem na tváři.

Titulu si opravdu vážím

Nutno podotknout, že David Rozehnal má za sebou už i mnohem prestižnější vítězství. Získal totiž zlatou medaili na mistrovství Evropy do 21 let v roce 2002, o dva roky později bronz na dospělém Euru a a zvedl nad hlavu také pohár pro mistra Belgie a Francie. Do toho má navíc ve své sbírce i belgický, francouzský a italský pohár. Jak ale přiznává, i vítězství v krajské I. B třídě má něco do sebe.

„Řadím ho prostě mezi mé tituly. A i když se to nedá srovnávat s titulem ve francouzské lize, italským pohárem nebo juniorským mistrovstvím Evropy, tak si ho opravdu vážím. Měli jsme tady totiž skvělý tým kluků a během sezony i velkou spoustu zraněných. Vývoj v amatérských soutěžích navíc bývá takový, že hráčů spíše ubývá a já jsem nesmírně rád, že u nás se chodí na tréninky i zápasy a někteří se dokonce kousli i přes zranění," vysvětluje.

Postup? Musíme se rozmyslet

Tímto mistrovským titulem si Kožušanští také vybojovali právo postoupit o patro výš, tedy do I. A třídy. Jestli však borci z vesničky s necelými 900 obyvateli tuto hozenou rukavici zvednou nebo ne, se však teprve musí dohodnout mezi sebou.

„Minulý rok jsme také měli možnost postoupit, ale dodatečně z druhého místa. A tohle já moc nemám rád, protože si člověk postup musí zasloužit. Tentokrát je to ale něco jiného," říká bývalý český reprezentant a nyní kožušanský hrající trenér.

„Dáme si k sobě všechna pro a proti a řekneme si, jestli to má cenu. Jedná se totiž o kvalitnější soutěž plnou kvalitnějších soupeřů, což znamená, že i zápasy budou mnohem složitější. Raději bych tedy dál s dobrým pocitem vyhrával v I. B třídě, než schytával prohry o patro výš. I tak ale věřím, že máme na to, abychom i v té I. A třídě mohli být poměrně dobrým soupeřem a držet se v klidném středu tabulky. Tak uvidíme," uzavřel David Rozehnal.