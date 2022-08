Jelikož nová fotbalová sezona začíná Bludovu již v sobotu 6. srpna, je ten nejvyšší čas na bilancování právě končící letní přípravy. Části, kterou mnoho hráčů příliš v lásce nemá.

„S přípravou jsme začali v červenci a nyní už finišujeme a všechno směřujeme k sobotnímu zápasu v Libině," popisuje.

FOTO + VIDEO: Závod Sazka Tour odstartoval v Uničově. Kukrle byl třetí

„Oproti minulým letům ale byla cítit změna. Celé to bylo mnohem více o běhání a celkově jsme ve všech cvičeních museli trochu více zabrat. Já osobně to ale na sobě příliš nepocítil. Běhám totiž pořád. Ať už je to v sezoně, během přípravy a dokonce i během pauzy," dodává.

A jaká jsou očekávání Bludova od své první sezony v I. A třídě a následných dalších? „Zatím jsme se o tom moc nebavili. Hlavně moc nevíme, co od toho čekat. Klíčové bude se v soutěži udržet a neudělat si tam zbytečnou ostudu. Na konci sezony pak uvidíme, jak na tom jsme a podle toho se budou vyvíjet i naše plány do budoucna," vysvětluje bludovský kanonýr.

Chci hrát na špici, hlásí nový kouč Velkých Losin Pospíšil

Navzdory své skvělé střelecké formě zatím, dle svých slov, žádný zájem z vyšších soutěží nezaznamenal a ani mu to nějak vyloženě nevadí. „Pro mě byl hlavně cíl vyhrát s Bludovem I. B třídu, což už mám splněno. No a teď se uvidí. Pokud by mi v budoucnu někdo nabídl jít si zahrát někam výš, tak to možná ještě zkusím. V těchto chvílích se těmito myšlenkami ale skutečně nezabývám," uzavřel Stanislav Sadil.